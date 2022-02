Tendance Mode : Les sacs stars du printemps/été 2022

Le printemps ne va pas tarder, et avec lui, les accessoires vont passer à l’heure d’été. Parmi eux, les sacs à main prennent des couleurs et jouent avec les formats. Voici les modèles incoutournables à accrocher à son bras ce printemps-été.

Mini-format ou cabas, les tendances font le grand écart. Sans compter que l'été sera assurément coloré. Jaune, vert, bleu, rose... l'accessoire numéro un de la garde-robe ne passera pas inaperçu cette saison.

Le mini sac, maxi tendance

Tout ce qui est petit est mignon. Les stylistes ont pris cette expression au pied de la lettre cette saison. Les mini-formats fleurissent pour l'été. Portés en bandoulière ou à la main, ils ne contiendront que le strict nécessaire.

Le sac coloré star des collections

Vert, jaune, rose, bleu... plus que jamais les collections de maroquinerie jouent avec toute la palette des couleurs. Flashy ou pastel, il sera difficile de ne pas succomber à cette tendance incontournable.

Le sac aux courbes graphiques

Du sac demi-lune, devenu un véritable must-have, aux sacs plissés, les modèles aux courbes audacieuses ont la cote. Des rondeurs qui leur vont assurément bien.

Le Tote bag en cuir

Aussi pratique que tendance, le tote bag, celui que l'on emporte partout et dans lequel on glisse toute sa vie grâce à son format XXL, figure parmi les modèles indispensables. Cet été, il se décline en cuir et évidemment se pare de couleur.

Le sac en fibres naturelles

En osier, en raphia ou en coton recyclé, le sac en fibres naturelles ne quitte pas les podiums. Dans l'air du temps, il permet d'adopter un look sophistiqué, notamment lorsqu'il se décline en sac seau, ou d'opter pour un style plus bohème, en version cabas.