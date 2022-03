Horoscope : voici avec quel signe astrologique le Bélier est compatible

Les personnes nées entre le 21 mars et le 20 avril ont plus de chance de vivre une belle histoire d’amour avec les signes appartenant à l’élément Air ou Feu.

Comme l’explique l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, le Bélier, premier signe du printemps, «ne supporte pas la routine». Ces natifs «adorent les défis, et ont toujours envie de bouger». Et pour cause, ce signe de Feu est dirigé par Mars, «planète de l’action et de l’impulsion».

une bonne entente avec les Gémeaux

Ainsi, il a tendance à s’entendre tout particulièrement avec les Gémeaux, qui, comme lui, «ont horreur de s’ennuyer et aiment la nouveauté». Ce signe d’Air, élément de la communication, «ne tient pas en place et aime beaucoup parler et échanger», ce qui ne déplaît pas à l'herbivore, qui peut également former un bon duo avec le Sagittaire.

Et pour cause, ce signe de Feu est «actif et aventurier», les maîtres-mots du Bélier. Ce dernier est également compatible avec le Verseau. Indépendant et imprévisible, «il aime faire des choses qui sortent de l’ordinaire», ce qui stimule le signe à cornes, souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube. L'astrocoach rappelle toutefois que ne sont que des généralités.

En effet, pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.