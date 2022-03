Été 2022 : les meilleures crèmes solaires pour se protéger

Dès les premières chaleurs, l’envie de lézarder se fait ressentir. Mais les rayons ultraviolets (UV) sont nocifs pour la peau. C’est pourquoi il est nécessaire de la protéger systématiquement avec une crème solaire. Voici quelques nouveautés pour profiter du soleil en toute sécurité.

le spray Très Haute Protection Isispharma

©Isispharma

Laboratoire dermatologique français, Isispharma propose un spray SPF50+ qui possède bien des atouts. Outre sa très haute protection, même après plusieurs baignades, cette crème légère est non grasse et non comédogène. En plus, son embout à diffusion large permet d’atteindre plus facilement des zones peu accessibles, comme le dos.

Spray très haute protection Uveblock SPF50+, Isispharma, 14,95€.

Une Lotion pour le Visage Hawaiian Tropic

©Hawaiian Tropic

Certifié vegan, ce soin visage SPF30 de chez Hawaiian Tropic assure à la fois une protection efficace de la peau et un respect des fonds marins. Elaboré à base de noix de coco et de Kukui, des ingrédients exotiques emblématiques de l’île d’Hawaii, cette lotion délivre un agréable parfum qui réveille les sens.

Lotion Solaire Protectrice SPF30 Visage Mineral, Hawaiian Tropic, 11,90€.

le soin solide Acorelle

©Acorelle

De son côté, la marque Acorelle commercialise une crème solaire solide (SPF50+), pratique et sans parfum. Conditionné dans un pot éco-responsable réutilisable, ce produit à la texture baume est doté d’une formule résistante à l’eau pour profiter des activités nautique. En plus, sa durée de vie est plus longue qu’un soin liquide.

Crème solaire solide SPF50+, Acorelle, 18,95€.

le fluide Sunissime de LIERAC

©Lierac

La marque française Laboratoires Lierac a conçu un fluide pour le visage qui protège du spectre global (UVA, UVB, Infrarouges et Lumière visible), et des signes visibles du photoveillissement, vieillissement prématuré de la peau causée par une surexposition solaire. Ce soin Sunissime SPF50+ active la production de mélanine, pour un magnifier le bronzage, et stimule le renouvellement cellulaire.

Sunissime, fluide protecteur anti-âge global, Lierac, 29,90€.

la crème anti-âge et SPF50 de chez ISDIN

©ISDIN

Ultra-légère, la crème SPF50 signée ISDIN est idéale pour faire barrage aux UV et dissimuler les imperfections. Mais ce n’est pas le seul avantage de ce soin teinté. Sa formule protège aussi de la pollution et atténue les dommages oxydatifs. Composé de collagène, de peptide Q10 et d’acide hyaluronique, il favorise la réduction des rides.

Foto Ultra Age Repair Color SPF50, ISDIN, 29,95€.

l'Hydra Vizor de fenty

©Fenty

On peut aussi compter sur la crème Hydra Vizor, de la marque Fenty, développée par la chanteuse Rihanna, qui allie hydratation intense, grâce à sa richesse en niacinamide, et protection solaire. Adaptée à toutes les carnations, cette crème veloutée de couleur rose s’accorde avec le maquillage et adoucit la peau. A noter toutefois qu’un indice 30 ne protège pas autant qu’un indice 50.

Crème Hydra Vizor Spf 30, Fenty Skin, 34€.

le Fluide Protecteur signé Phyt’s

©Phyt's

Bio, 100% d’origine naturelle, vegan et sans parfum ajouté, ce fluide SPF 50 de la marque Phyt's contient des beurres et huiles végétales qui apportent souplesse et nutrition à la peau. Ce soin à la texture fluide et invisible contient également de la vitamine E pour protéger les cellules cutanées des radicaux libres.

Fluide Protecteur SPF 50, Phyt’s, 31,50€.