Minceur : 5 produits efficaces à tester avant l'été

L’été fera bientôt son grand retour et avec lui, l’envie de s’exposer à la plage sans complexe et de porter des tenues légères. Pour afficher une silhouette remodelée et raffermie, voici une sélection de produits amincissants à se procurer dès maintenant.

Une crème minceur Guinot

Pour réduire ses rondeurs et améliorer l’aspect de sa peau, on peut notamment compter sur la crème minceur effet drainant Slim Detox, de chez Guinot. Doté d’un applicateur à billes permettant de déstocker les tissus, ce produit est élaboré à base de cellulysium issu de l'algue rouge, connu pour favoriser l'élimination des cellules graisseuses, d’extrait d’écorce d’acajou d’Afrique pour lisser les capitons et d’extrait de gingembre sauvage, qui améliore la dynamique circulatoire. La marque préconise de l’utiliser deux fois par jour pendant un mois.

Crème minceur Slim detox, Guinot, 51€.

Un gel raffermissant Bernard Cassière

Sans alcool et sans silicone, ce gel signé Bernard Cassière a tout pour plaire. On l’aime pour sa délicate odeur gourmande et tropicale et sa texture jaune ensoleillée, mais aussi pour sa formule. Celle-ci contient de l’ananas, du thé vert, et de la caféine, un trio d’actifs efficaces et certifiés bio, qui aide à raffermir les cuisses, les hanches, les fesses, les bras, ou encore le ventre. Ce soin s’appuie aussi sur des extraits naturels de marron d’Inde, d’algue rouge et de feuilles de maca du Pérou qui préparent la peau en surface pour optimiser l’effet minceur.

Gel minceur, Bernard Cassière, 36€.

Une huile Waam contre la peau d’orange

L’huile Waam cosmetics conçue à partir de grains de café verts a également retenu notre attention. Très nourrissant car riche en acides gras essentiels, ce soin, que l’on peut appliquer sur les cheveux, permet de lutter contre la perte de fermeté et d’atténuer l’effet peau d’orange grâce à ses propriétés antioxydantes, stimulantes et énergisantes. En plus, sa texture huileuse est idéale pour réaliser un palper rouler dans les règles de l’art et autres massages circulaires contribuant à déloger les amas graisseux.

Huile de café vert bio, Waam, 12,90€.

le gel anticellulite Equatoria

Avant l’arrivée des beaux jours, le gel anti-cellulite Equatoria est un véritable allié. Composé de caféine, de café vert, de thé vert, de ginseng et de gingembre, il aide à la décomposition des graisses, lisse visiblement la peau et la tonifie grâce au menthol. Il procure une sensation de fraicheur et de légèreté immédiate. Autre ingrédient clé : le fucus, une algue marine renfermant un pigment efficace pour combattre la cellulite. Pour avoir de bons résultats, appliquez-le quotidiennement en partant du genou vers le haut des cuisses puis les fesses.

Gel anticellulite, Équatoria, 32€.

Le complément alimentaire Giphar

Outre les crèmes, gels, et autres huiles, on peut opter pour le complément alimentaire Complexe Minceur du laboratoire Giphar (2 gélules par jour au début de repas). Il favorise la perte de poids grâce à l’extrait de caroube, aide à brûler les graisses et contribue au contrôle de la perte de poids grâce aux graines de kolatier. Enfin, le chrome présent dans la composition contribue au maintien d’une glycémie normale. A noter que ces gélules sont déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes et adolescents de moins de 18 ans.

Complexe Minceur, Giphar, 14,90€.