5 adresses où fêter la Saint-Patrick à Paris

La Saint-Patrick n’est pas seulement le jour du saint patron de l’Irlande. C’est aussi la fête nationale du pays. Annulée en 2020 puis adaptée en 2021 avec la fermeture des bars en raison du coronavirus, cet évènement festif fait son grand retour. Voici 5 lieux où en profiter à Paris.

St Patrick’s Festival au Centre Culturel Irlandais

Le Centre culturel Irlandais n’attend pas le 17 mars pour fêter la Saint-Patrick. Du 10 au 20 mars, un festival lui est entièrement dédié avec plusieurs concerts programmés. Ce soir, c’est l’indie-folk de l’artiste dublinoise Eithne Ní Chatháin aka Inni-K qui est à découvrir.

Centre culturel Irlandais, 5, rue des Irlandais, Paris 5e

O’Sullivans

A Pigalle, sur les Grands boulevards ou encore près des Champs-Elysées, tous les pubs parisiens du groupe O’Sullivans se parent de vert pour le 17 mars. Le saint patron de l’Irlande sera fêté dignement. Dès 17h, afterworks avec happy hour sur les bières pressions, vins et cocktails. Et animations et concerts pour la soirée.

O'Sullivans, Paris 2e, 4e, 8e et 18e

Le Truskel

Le célèbre pub du quartier de la Bourse sera ouvert jusqu’à 5h du matin pour la Saint-Patrick. Deux groupes se produiront en concert : That Blond Btch et Clamn Dever. Le dj set sera ensuite assuré par ZZ pop qui prévoit, en première partie, de jouer «le meilleur de l'Indie et du post-punk de la scène irlandaise» avant de basculer sur une programmation qui donnera envie de danser.

Truskel, 17 rue Feydeau, Paris 2e

California Avenue

Malgré son nom, le California Avenue fête tout de même la Saint-Patrick ce soir. Afterwork party » dès 17h puis« Party club » dès 21h. Au comptoir on pourra même déguster une pinte de bière verte spéciale Saint Patrick.

California Avenue, 33, rue des Lombards Paris 1er

Hide Pub Chatelet

Soirée spéciale Happy Saint Patrick au Hide Pub Chatelet. L’entrée est gratuite toute la nuit pour cette Irish Patry. Près de 15 bières sont à découvrir.

Hide Pub Chatelet, 46, rue des Lombards, Paris 1er