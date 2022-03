Running : les 5 accessoires indispensables pour le trail

Les amateurs de trail savent que la nouvelle saison approche à grand pas. Pour s’assurer de démarrer sur de bonnes bases, quelques accessoires indispensables sont à prévoir avant de se lancer.

La bonne paire de chaussure

Incontournable. S’assurer d’avoir une bonne paire de chaussure aux pieds est la première chose à faire. Un large choix est disponible, à des prix variés. La marque Salomon vient de lancer l’Ultra Glide, avec des modèles pour homme et femme, qui offre adhérence, confort et légèreté. Le plus : le système de laçage «Quicklace» offre l’assurance d’un maintien permanent du pied dans la chaussure.

Salomon, Ultra Glide : 140 euros.

© Salomon

Une veste imperméable

Quand la météo est capricieuse, il est indispensable d’être muni de vêtements de pluie. La veste Shell de Salomon est légère, totalement imperméable, et ultrarespirante. Ce qui vous permet de rester au sec même par temps de pluie, sans sacrifier votre confort pendant l’effort. Existe en modèle homme et femme.

Salomon, Bonnati Waterproof : 150 euros.

© Salomon

Une paire de lunettes de soleil

À l’inverse, quand la luminosité se fait plus intense, une paire de lunette polarisées est primordiale. Elle permet de garder une vision optimale quand on passe d’une zone ombragée à une zone ensoleillée. Les lunettes de la marque française Julbo sont réputées pour leur confort et leur légèreté. Et surtout, un excellent maintien pendant la course.

Julbo Shield Reactiv Photochromic : 190 euros.

© Julbo

Le sac de trail

Autre élément indispensable, le sac de trail est le moyen idéal d’assurer son hydratation dans un confort absolu. La veste Salomon ADV Skin 12 garanti une liberté de mouvement, et offre des compartiments intégrés permettant d’embarquer des poches à eau pouvant contenir 1,5 litres. Elle présente également de nombreuses poches de rangements, idéal pour transporter ses affaires sans effort.

Salomon, ADV Skin 12 (unisexe) : 140 euros.

© Salomon

Matériels de survie

Courir en pleine nature est un plaisir immense. Mais il est plus sage d’être bien équipé en cas d’urgence. Prévoir d’emporter avec soi un sifflet pour se signaler, des soins de premiers secours - notamment compresses, pansements et désinfectant - une couverture d’urgence, une lampe frontale, une boussole, et un téléphone portable. D’autres éléments peuvent être ajoutés, selon les situations et les distances parcourues. Penser à sa propre sécurité, et s’assurer de pouvoir être facilement retrouvé en cas de coup dur, doivent figurer, quoiqu’il arrive, tout en haut de la liste des priorités.