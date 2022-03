Beauté : 7 rouges à lèvres pour (re)sublimer ses lèvres

A l’exception des transports en commun, il est désormais possible de tomber le masque dans tous les lieus clos. L’occasion d’arborer de jolies couleurs vives sur ses lèvres. Alors que le printemps est de retour, voici une sélection de nouveaux rouges à croquer.

un rosé ultra-mat Charlotte Tilbury

©Charlotte Tilbury

Présenté dans un joli tube estampillé de baisers, ce nouveau rouge à lèvres rouge rosé de chez Charlotte Tilbury est idéal si on veut afficher des lèvres plus pulpeuses et zéro défaut. Élaboré à base d’extrait de raisin, qui aide à garder un bouche toute douce, ce lipstick au fini ultra-mat nous reste fidèle plusieurs heures. La collection est riche de neuf teintes.

Limitless Lucky Lips en Raspberry Charm, Charlotte Tilbury, 28€.

un rouge à lèvres rechargeable fenty

©Fenty

Fondé par Rihanna, la marque Fenty Beauty lance une gamme de rouges à lèvres semi-mat rechargeable aux nuances de rouges et de teintes neutres, comme ce sublime nude rose clair. On aime son confort, son parfum vanille-pêche, sa forme inspirée de l'arc de cupidon de la star, et sa formule, qui associe de l’acide hyaluronique et des vitamines C et E.

Rouge à lèvre rechargeable, teinte Motha Luva, Fenty Icon de Fenty Beauty, recharge 20€, étui 12€.

un tube chatoyant Paul & Joe

©Paul & Joe

Pour célébrer ses 20 ans, la marque Paul & Joe a imaginé une collection en édition limitée qui met le sourire aux lèvres. Abrité par un adorable étui en forme de chat, ce rouge à lèvres printanier contient des ingrédients de choix – fleur d’oranger, extrait de lys de Madone, huile de jojoba, huile d’orange… – et sublime la bouche en un seul passage.

Rouge à lèvres Anniversaire, Paul & Joe, étui 16€, tube 17€.

une teinte lolita de KVD Beauty

©KVD Beauty

Pour un look audacieux et impactant, mais facile à porter, rien de tel que ce rouge à lèvres Epic Kiss au fini brillant, signé KVD Beauty. Cette couleur «Lolita» est intense, confortable, et associée à une formule hydratante (beurre de cupuaçu vegan). En plus, son tube minimaliste est fabriqué à partir de 80% de matériaux recyclés. La gamme se décline en 15 teintes.

Epic Kiss Nourishing Vegan Butter, KVD Beauty, 23€.

une bouche glamour signée Pat McGrath

©Pat McGrath

La célèbre maquilleuse de stars Pat McGrath a encore frappé fort. Sa nouvelle création, le Mattetrance Lipstick, séduira à coup sûr les amatrices de rouges à lèvres à la texture matte. Richement pigmenté et adapté à toutes occasions, ce rouge à lèvre (teinte Full Blooded) doté d’un étui glamour offre une très bonne couvrance et ne dessèche pas les lèvres.

Mattetrance Lipstick, Pat McGrath Labs, 39€.

Un Lip Glacé Laura Mercier

©Laura Mercier

Pour mettre un peu de fraîcheur sur ses lèvres durant la période estivale, on peut compter sur la nouvelle version du Lip Glacé développé par la marque Laura Mercier. Ce gloss baume à l’extrait de rose française associe un fini ultra-brillant à effet miroir, une texture non-collante et hydratante. Cette teinte Baby Doll sera très tendance ce printemps-été.

Lip Glacé, Laura Mercier, 29€.

un baume fruité Lanolips

©Lanolips

Alors que l’été les fraises et les cerises font leur grand retour sur les étals, Lanolips a élaboré un baume aux couleurs et aux senteurs de ces fruits rouges. L’un a été confectionné à base d’extrait de noyaux de cerise et l’autre à partir d’extraits naturels de fraise. Ces teintes transparentes et gourmandes au parfum naturel vont éveiller les sens.

Baume Jelly Fruité, Lanolips, 14€.