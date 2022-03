Mode : mesdames, quelles lunettes de soleil porter cet été ?

Le printemps pointe le bout de son nez et avec lui les premiers rayons du soleil. Afin de se protéger avec style, voici les lunettes à glisser dans son sac pour coller aux tendances de l'été.

L'oversize sort toujours le grand jeu. Les modèles anguleux cohabitent avec des solaires à l'esprit rétro aux lignes tout en rondeur. Et pour égayer l'été, les couleurs s'invitent sur les montures.

L'oversize répond toujours présent

C'est la grande tendance au sens propre comme au sens figuré. Déjà présentes la saison dernière, les lunettes XXL poursuivent sur leur lancée cet été, pour un effet star et glamour assumé.

La couleur a la cote

Qu'il s'agisse des collections de prêt-à-porter ou d'accessoires, l'été sera assurément chamarré. Les montures se parent ainsi de nombreux coloris. Du rose, toujours plébiscité, au jaune, très tendance, en passant par le bleu, tout est permis.

Les formes géométriques plébiscitées

Net et précis, les modèles rectangulaires ont la cote cette saison. Plus ou moins larges, ils soulignent le regard et cohabitent avec des modèles octogonaux, eux aussi plébiscités cet été.

Les modèles se tournent vers le rétro

Effet papillon ou lunettes ovales, les créateurs puisent dans la tendance rétro chic pour habiller les regards dès le printemps.