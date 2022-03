Un food court géant de 3500 m2 va ouvrir en plein coeur de Paris

Il y aura l’embarras du choix. Un immense food court va ouvrir ses portes en septembre 2022 à deux pas de la gare Montparnasse à Paris. Food Society s’étendra sur près de 3500 mètres carrés dans le nouveau centre des Ateliers Gaité.

Le projet est mené par le groupe de centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield et Moma (Manko, Mimosa, Forrest…).

Quinze restaurants, un bar à cocktail, une cave/épicerie et un grand bar central sont annoncés. Le détail vient d’être dévoilé dans un communiqué : on y retrouve des anciens de Top Chef avec en tête Adrien Cachot pour un bar à tapas, et Mory Sacko pour une offre «sur mesure».

©Unibail Rodamco Westfield

Il y aura aussi une trattoria imaginée par Fabrizio Ferrara (Osteria Ferrara, Paris 11e), des burgers d’un nouveau genre par Blend, les crêpes de Krugen ou encore les pizzas de Louie Louie. Pour les desserts, un stand Fou de pâtisserie proposera «les plus belles créations de chef.fes en un seul lieu». Et pour les boissons : un (Petit Combat) de la bartender Margot Lecarpentier.

C’est Virginie Godard, à l’origine du premier Food Market du boulevard de Belleville à Paris, qui a été chargée de bâtir cette sélection.

Destiné à devenir un lieu incontournable des sorties parisiennes, Food Society aura aussi une programmation évènementielle, musicale et artistique. Il sera ouvert 7 jours sur 7, du matin au soir. Une grande terrasse donnera sur l'avenue du Maine.

Cet évènement fait suite à l’ouverture d’un premier Food Society au centre commercial de la Part-Dieu en juin 2020.

Food Society, les Ateliers Gaîté, Paris 14e (ouverture septembre 2022)