Burger : Goiko lance une recette 100% vegan

Le restaurant de burgers aux influences espagnoles a renouvelé sa carte pour le printemps. On y retrouve notamment une gamme de sandwichs totalement vegans.

Six nouvelles recettes font leur apparition au menu de Goiko, dont trois végétariennes. Celles-ci s’adressent aussi bien aux végétariens et aux vegans qu’aux amoureux de viande qui souhaitent bousculer leurs habitudes.

La star de cette nouvelle carte est le Greta (16,90€), un burger avec un steak Beyond Meat. Si les vegans sont déjà emballés par les produits Beyond Meat, les omnivores seront agréablement surpris par la texture et le goût de ce steak composé de protéines végétales.

Le Greta est également composé de fromage vegan, de guacamole, de tomates séchées confites, de laitue, le tout dans pain aux céréales. Même s'il s'agit d'un burger, généralement copieux, le Greta est assez léger. Pour les plus gourmands, il peut s'accompagner de frites classiques ou de frites de patate douce.

©Goiko

Cette nouvelle carte propose également l’Edamamita (15,90€), construit autour d’un steak à base de d’edamame, de brocoli et de couscous et de riz. La chick-tarienne (16,40€) innove avec du poulet pané végétal, du fromage vegan, des poivrons grillés, de la laitue et oignon à la plancha.

A savoir, il est possible d’adapter toutes les recettes Goiko en remplaçant le steak haché classique par un steak Beyond Meat et un pain sans gluten si besoin.

Goiko, 106, rue de Richelieu, Paris 2ème