Fête des mères 2024 : les meilleures pâtisseries à offrir à sa maman

Toutes les mamans seront à l'honneur ce dimanche 26 mai. Pour témoigner de son affection, il n'y a pas de meilleure idée que d'offrir un délicieux gâteau. Et les créations spéciales ne manquent pas.

Nina Métayer

La virtuose de la pâtisserie française, Nina Métayer, a twisté le sacro saint-honoré en y ajoutant des fruits rouges. Feuilletage au beurre Charentes-Poitou, crème pâtissière aérienne à la vanille, confit de fraises et de framboises... Un véritable délice.

Saint-Honoré aux fruits rouges, Nina Métayer, 56 € (précommande sur delicatisserie.com).

Maison Kayser

Avec son croustillant aux cornflakes et sa mousse à la verveine parfumée, cette charlotte très spéciale mise sur les fruits rouges.

Charlotte aux fruits rouges de Maman, Maison Kayser, 36 €

Alléno & Rivoire

Cette superbe pavlova est présentée par Yannick Alléno et Aurélien Rivoire : fraises crues et confites, zestes de citron vert et de citron noir d’Iran... Dressée minute, elle sera disponible pendant trois jours : le 24 mai aux Galeries Lafayette Le Gourmet, le 25 mai dans la boutique Alléno & Rivoire du 6e arrondissement, et le 26 mai dans la boutique Alléno & Rivoire du 7e arrondissement.

Pavlova aux fraises, Alléno & Rivoire, 45 €