Le premier distributeur automatique de burgers au monde mis en service (vidéo)

Après les distributeurs automatiques de pizzas ou de baguettes, voici la machine à fabriquer des burgers. Depuis le vendredi 25 mars, le RoboBurger est devenu la nouvelle attraction du centre commercial Newport Centre dans le New Jersey aux Etats-Unis.

Les médias américains se bousculent pour découvrir ce micro-restaurant d’un nouveau genre, capable de servir un burger tout juste cuisiné et bien grillé en six minutes.

Pendant ce court laps de temps, la machine peut cuire la viande, griller les buns, ajouter les condiments et assembler le tout.

Elle dispose aussi d’un système de refrigération pour garder les ingrédients au frais ainsi qu’une fonction autonettoyante.

