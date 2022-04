Perte de poids : voici 5 combinaisons alimentaires qui font maigrir

Pour perdre quelques kilos, pratiquer une activité sportive et manger équilibré sont les règles d’or. Et pour mettre toutes les chances de son côté, on peut miser sur certaines combinaisons alimentaires.

Poulet et piment de cayenne

Alors que le poulet, riche en protéine et peu calorique, favorise la satiété, le piment, quant à lui, contient de la capsaïcine, une enzyme aux vertus minceurs qui stimule la production de noradrénaline et d'adrénaline, des hormones permettant de brûler les graisses.

Poivron et œuf

Dans votre assiette, n’hésitez pas à mélanger des œufs, faibles en calories et connus pour favoriser le sentiment de satiété, et des poivrons. Riche en vitamine C, ce légume détox améliore le transit et aide à éliminer une partie des graisses et des sucres.

Amandes et pistaches

En cas de petite faim durant un régime, il est recommandé de manger une poignée d’amandes et de pistaches. En effet, ces oléagineux permettent de faire baisser le taux de mauvais cholestérol, de réguler le transit intestinal ainsi que l’appétit.

YAOURT ET FRAMBOISE

Le yaourt (de préférence 0%) et les framboises forment un bon duo. Source de protéines, de calcium et de vitamine D, ce laitage contribue à prévenir la fonte musculaire et ces fruits rouges contiennent de la pectine, une substance qui aide à mieux brûler les graisses.

Saumon et patates douces

Autres aliments de choix : le saumon et les patates douces. Les acides gras omégas 3 présents présent dans ce poisson sont de véritables alliés pour limiter la prise de poids et le stabiliser, tandis que les patates douces contiennent des fibres et agissent comme un coupe-faim naturel.