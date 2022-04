Ces 5 châteaux à visiter à Paris et en Ile-de-France

Alors que le nombre de châteaux en France est estimé à 45 000 dont 11 000 classés selon Barnes propriétés et châteaux, l’Ile-de-France compte plusieurs joyaux à ne pas manquer.

De la Conciergerie au château de Vaux-le Vicomte en passant par l'incontournable demeure du roi soleil ou le château de Malmaison, ces visites concilient à la fois découverte du patrimoine culturel et historique avec sortie au grand air.

La conciergerie - Paris (1er)

Ancienne demeure des Rois de France jusqu’à la fin du 14e siècle, devenue prison sous la révolution, la conciergerie offre au cœur de Paris une plongée dans l’histoire de France, du Moyen-âge à la Révolution française. Clovis, Philippe Auguste, Saint Louis et Philippe Le Bel y ont séjourné, sans compter qu’elle fut la dernière prison de Marie-Antoinette.

Le château de Vincennes - Val de Marne (94)

Avec son donjon haut de 50 mètres, construit au XIVe siècle, le château de Vincennes ne passe pas inaperçu aux portes de Paris. Il est aujourd'hui le plus haut édifice fortifié médiéval d'Europe. Lieu de résidence royale jusqu'à ce que Louis XIV lui préfère le château de Versailles en 1682, son donjon devient lui aussi une prison, qui a notamment hébergé au 18e siècle d'illustres prisonniers tels que Diderot, Mirabeau ou encore le marquis de Sade.

Le château de Versailles - Yvelines (78)

Château le plus connu et le plus visité de France, la demeure du Roi-Soleil cultive les superlatifs avec ses 64 110 m² de surface au sol, ses 50 escaliers, ses 118 cheminées et sa célèbre galerie des Glaces longue de 75 mètres. Un domaine construit sur d'anciens marécages, qui s'étend aujourd'hui sur 800 hectares, abritant notamment le pavillon de la reine, les jardins signés Le Nôtre et sa sublime perspective sur le grand canal.

Le château de Vaux-le-Vicomte - Seine-et-Marne (77)

Il a servi de modèle au château de Versailles. Rien que ça! Edifié au 17e siècle par Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, la beauté du château, ses 33 hectares de jardins à la française et ses somptueuses fêtes ont d'ailleurs provoqué la perte de Fouquet. Jaloux de tout ce faste, Louis XIV fit emprisonner à vie ce dernier, avant de réunir l'équipe à l'origine de Vaux-le-Vicomte - le paysagiste André Le Nôtre, l'architecture Louis Le Vau et le peintre Charles Lebrun - pour imaginer son château de Versailles.

Le château de Malmaison - Haut-de-Seine (92)

Situé à Rueil Malmaison, le château de Malmaison a connu lui aussi d'illustres propriétaires. Vendu en 1799 à Joséphine Bonaparte, il devient l'un des lieux de résidence du couple ainsi que l'un des sièges du pouvoir entre 1800 et 1802. A son divorce, Joséphine conserve ce petit château et y mourra en 1814.

Sa vie et sa passion pour la botanique y sont notamment retracés. Le jardin abrite une roseraie riche de près de 150 variétés. Des fleurs adorées par l'impératrice, dont Rose fut le premier prénom, avant de devenir Joséphine après son mariage avec Bonaparte.