«Groundhogging» : qu' est-ce que ce syndrome qui empêcherait de trouver l'amour ?

Taille, couleur des cheveux, des yeux, profession…Quand il s’agit de trouver le partenaire idéal, certaines personnes, de manière plus ou moins consciente, se basent sur des critères très précis, qu’ils soient physiques ou moraux.

Résultat, les relations se suivent et se ressemblent, et pas forcément pour le meilleur. Ce type de comportement est appelé «groundhogging», ou technique de la marmotte.

Ce terme fait référence au film «Un jour sans fin» («Groundhog Day», 1993), une comédie dans laquelle le journaliste Phil Connors, campé par Bill Murray, est condamné à revivre indéfiniment la même journée.

Mais cette méthode consistant à se tourner toujours vers le même profil ne serait pas payante. Il est normal de faire preuve d’exigence en amour. Toutefois, saboter une relation car l’autre ne coche pas toutes les cases limite les chances de vivre une belle idylle et de trouver son âme sœur.

UNE TECHNIQUE PEU EFFICACE

C’est en tout cas ce que montre une étude menée par l’application de rencontres Inner Circle. D’après ce sondage, seulement 18% des sondés ont vécu une histoire épanouissante et durable avec leur idéal masculin ou féminin.

Et quatre célibataires sur cinq affirment que le fait de s’intéresser uniquement à des personnes qui répondent à leurs critères, souvent superficiels (plus d’1m80, yeux verts, cheveux longs…), n’est pas efficace et rime avec échec amoureux.

Pour la plupart des gens, «quand ils pensent à leurs meilleurs rendez-vous amoureux, c'est avec quelqu'un qui les a surpris, quelqu'un qu'ils n'auraient pas choisi habituellement», a déclaré Charly Lester, qui a participé à cette étude.

«La réalité c’est qu’une certaine taille ou une couleur de cheveux ne devrait pas être un type, a souligné l’expert. Ces facteurs ne permettent pas une meilleure conversation ou une connexion plus forte».