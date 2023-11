Californie : un joueur NBA soupçonné d'avoir eu une relation avec une mineure

La semaine dernière, la NBA avait lancé une enquête concernant Josh Giddey au sujet d’une relation que le joueur aurait entretenue avec une mineure. Dans la foulée, la police de Newport Beach en Californie s’est saisie de l’affaire.

Depuis jeudi dernier, l'arrière australien d'Oklahoma City Josh Giddey se retrouve au cœur d’une polémique. En effet, des photos et des vidéos montrant le joueur en compagnie d’une jeune femme ont envahi les réseaux sociaux. D’après le média américain ESPN, la publication initiale et anonyme, désormais supprimée, indiquait que Josh Giddey se trouvait avec une lycéenne.





C’est dans cette optique que la NBA a lancée une enquête à l’encontre du basketteur de 21 ans, évoquant «une relation inappropriée» avec une mineure. Dans la foulée, la police de Newport Beach en Californie s’est emparé du dossier.





«Nous recherchons des informations supplémentaires», a déclaré le sergent Steve Oberon. «Nous enquêtons qu’il y ait crime ou non», a-t-il ajouté.

«Je comprends la question, bien sûr, mais non je ne ferai aucun commentaire», a indiqué Josh Giddey vendredi dernier après que son entraîneur, Mark Daigneault, a également exclu toute déclaration sur une «affaire personnelle».





Alors que son équipe du Thunder affrontait les Timberwolves lors de la dernière journée de la phase de groupes de l’In-Season Tournament, Josh Giddey a été hué tout le long de la rencontre par les fans de ses adversaires.





L’athlète de 21 ans qui joue sa troisième saison en NBA fait partie des joueurs clé de son équipe avec 12,3 points, 5,7 rebonds et 4,5 passes en moyenne. L'équipe du Thunder, reste deuxième de la conférence Ouest grâce à ses 11 victoires sur les 17 matches disputés. L'Australien n'a pour le moment pas été suspendu.

Josh Giddey is being booed by the Minnesota crowd every time he touches the ball pic.twitter.com/ivZtUMMRHv

— Guru (@DrGuru_) November 29, 2023