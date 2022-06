Horoscope été 2022 : amour, santé, travail... Découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

Les vacances d’été approchent à grand pas. Mais cette période estivale vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail…Voici ce qui vous attend selon votre signe astrologique, et d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Bélier (21 mars - 20 avril)

ambiance

Les vacances vous permettent de vous refaire une santé. En juillet, vous serez concentré sur votre travail. Et, comme votre avenir en dépend, mieux vaut mettre du cœur à l’ouvrage tout le mois et partir vous reposer en août. Pour autant, vous garderez la tête au bureau car un engagement important sera en pourparlers et vous ne souhaiterez pas le laisser passer.

Amour

Vénus va renouer des liens qui s'étaient distendus et les sentiments reprendront de plus belle. Ce sera la passion qui reviendra en force. Vous aurez besoin de vivre une histoire qui vous motivera et vous emmènera loin du quotidien. N’hésitez pas à vous lancer.

Travail et argent

Peaufinez les projets, mettez en place de nouvelles idées, et évitez de vous montrer agressif pour bousculer les évènements. Beaucoup de changements et d’ambitions vous serviront car vos désirs s'imposeront ainsi que vos besoins d’innover.

Santé

Votre silhouette va prendre une belle forme, profitez de l’été pour adopter une passion relaxante.

ce que claude Alexis voit

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, pour que vos projets aboutissent, négociez avec ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues au lieu d’imposer vos idées par la force. Et surtout, croyez en vous, faîtes-vous confiance.

taureau (21 avril - 20 mai)

ambiance

En juillet, la confusion régnera autant sentimentalement que professionnellement. Et vous aurez parfois le sentiment d’étouffer. En août, votre foyer sera à l’honneur et vous entreprendrez de grands travaux d’intérieur. Partez en vacances dans n’importe quel endroit pourvu que la mer, la montagne ou la campagne et le soleil, soient au rendez-vous.

Amour

Vos amours devraient bien se porter et vous faire oublier les déconvenues, les déceptions et les manques de toutes sortes. De bonnes planètes viendront vous accompagner dans vos projets sentimentaux. Tout sera fluide mais, prudence, des actes manqués pourraient venir vous contrarier.

Travail et argent

Vous serez bien soutenu dans vos affaires et vous aurez la bienveillance de personnes qui apprécieront vos talents et vos idées. Vous irez avec facilité au maximum de vos capacités et votre objectif sera de viser toujours plus loin et plus haut. Attention à savoir prendre de la distance.

Santé

L’activité vous ira bien. Sous le coup de belles pulsions, vous choisirez les sports ou les formes de détente qui vous conviennent.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT Comme tout sera vraiment plus facile pour vous, fuyez tout ce qui vous irrite ou ne vous convient pas car il serait dommage de gâcher votre bel état d’esprit.

Gémeaux (21 mai - 21 juin)

AMBIANCE

De nouvelles responsabilités vont se présenter et vous les accueillerez avec le sourire comme une récompense après tant d’efforts fournis. En juillet, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour arriver à vos fins, mais vous manquerez de souplesse de caractère. En août, il sera difficile de résister à vos projets audacieux, vous serez en pleine créativité.

Amour

Vous aurez l'impression que l'on cherche à vous enfermer ! Et vous résisterez. Mais les beaux jours apportent l’apaisement et des sentiments plus acceptables, compte tenu de votre personnalité. Après quelques turbulences et un passage à vide, Vénus vous offrira un bel été.

Travail et argent

Les soucis financiers devraient se dissiper et la chance vous permettra de voir l’avenir sous un jour meilleur. Bien sûr, le choix des personnes qui peuvent vous élever dans votre carrière sera décisif. Si vous souhaitez que les choses se concrétisent, il vous faudra aller vers du réalisable.

Santé

Allez vers des activités qui vous séduisent et vous passionnent. Et entourez-vous d’amis avec lesquels partager de beaux moments de détente.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Durant cet été, vous aurez toutes les chances de votre côté pour sublimer vos aspirations et vos rêves. Pour éviter les coups du sort, écoutez-vous et n’allez pas vers tout ce qui ne vous ressemble pas.

Cancer (22 juin - 22 juillet)

ambiance

En vacances, en apparence vous serez serein ! Mais à l’intérieur, le mal-être dominera sans trop savoir pourquoi. Adonnez-vous au sport et faites-vous plaisir. En juillet, vous roucoulerez plus que vous ne travaillerez. Et en août, vous pourrez compter sur l’avis précieux de personnes influentes qui vous aideront à progresser dans votre travail. Ainsi vos ambitions seront comblées.

Amour

L’été vous sera chaleureux dans tous les sens du terme. Vénus s’occupera de vous et il sera question de promesses d’avenir, de projets et d’amour. Attendez-vous à des surprises comme vous les aimez. Vous attaquerez la rentrée avec le sentiment que tout va désormais pour le mieux.

Travail et argent

Les propositions arrivent de toutes parts et de nouvelles amitiés vous comblent. Le souhait de vivre autrement vous encouragera à prendre des initiatives et à saisir les chances qui vont se présenter. Mais durant la période estivale, faîtes le dos rond. Attendez la rentrée pour imposer vos directives.

Santé

Vous n'aurez pas vraiment envie de faire des efforts et il faudra vous secouer pour vous obliger à entretenir une activité sportive.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Osez imposer vos projets et vos convictions. Mettez tout en œuvre pour que les choses changent comme vous le désirez et faîtes en sorte que l’on comprenne et réponde à vos envies.

Lion (23 juillet - 22 août)

Ambiance

Vous dégagerez une telle énergie positive que vous entraînerez tout le monde dans votre sillage. Votre été sera coupé en deux. Juillet vous confèrera une âme de battant et vous ouvrira les portes de la réussite. En août, vous vous laisserez aller au farniente et à l’amour en plein soleil. Au final, un bel été en perspective. Riche en rencontres professionnelles, votre carrière va décoller.

AMOUR

La conviction que les choses devront changer s'imposera comme une évidence. Et l’été pourrait bien vous combler. Votre signe renouera avec une proximité et du renouveau dans les sentiments. Pourquoi pas des rencontres inattendues ou des retours du passé ? A vous de gérer vos souhaits amoureux.

Travail et argent

Accrochez-vous, tout en ayant soin de ne rien lâcher pour avancer. Après l’été, la possibilité de changer l’environnement professionnel s’ouvrira à vous et les finances recommenceront à grimper de très belle manière. Tout s'arrangera dès la rentrée.

Santé

Les beaux jours aidant, essayez de reprendre une activité de plein air durant cette période estivale même si votre mental est ailleurs.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Du changement arrive, mais vous devrez faire preuve de diplomatie pour aller vers ce que vous souhaitez voir se réaliser et prendre forme. Evitez les réactions intempestives de votre signe de feu, c’est un conseil.

Vierge (23 août - 22 septembre)

ambiance

Enclin à alterner vacances et travail, vous n’arriverez pas à laisser votre vie professionnelle au placard. En même temps, vous rêverez d’une plage de sable où vous pourriez vous prélasser sans culpabilité. Ne soyez pas inquiet de laisser quelques dossiers en attente et exercez votre énergie et votre créativité à prendre du bon temps. D’autant que votre été verra l’élaboration de projets audacieux.

Amour

Vénus vous permettra de profiter des relations amoureuses comme vous les aimez et d’apporter les preuves d'amour que l’on vous demande. Votre raison devra s’effacer au profit de la passion. L'été s'annonce serein mais essayez d’être tolérant avec ceux qui se meurent d’amour pour vous.

Travail et argent

Les opportunités ne manqueront pas et il faudra privilégier l’essentiel. Ne pas choisir la facilité ! Comme l'été vous sera bénéfique pour faire avancer votre carrière, réfléchissez à vos objectifs et ne vous dispersez pas, la clef de la réussite en dépendra.

Santé

Vous devrez évacuer le stress en vous relaxant et en vous défoulant physiquement. Pensez à la méditation salvatrice.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Les opportunités seront omniprésentes. A vous de mettre en avant vos intérêts et non à en faire profiter les autres sans raison. Cet état d’esprit écartera les projets hasardeux ou chimériques.

Balance (23 septembre - 22 octobre)

Ambiance

Vous allez être heureux, voire même euphorique ! Vous le serez en début du mois de juillet et vous le resterez tout l’été. La chance vous sourit. Vous allez vivre un véritable conte de fées. Vous analyserez sainement votre carrière et vous mettrez en place de nouveaux projets. En août, vous serez téméraire, ce qui provoquera beaucoup d’admiration autour de vous.

AMOUR

Vénus et Jupiter associés vont créer de belles surprises en provoquant coups de foudre, rapprochement ou jolies retrouvailles. De folles passions se teinteront d’espoir mais il existera aussi un climat de tension un peu oppressant par moments. Bref, côté cœur, l’été prendra vraiment ses quartiers !

Travail et argent

On vous fera des propositions audacieuses, à vous de faire les bons choix et ne pas hésiter trop longtemps. Saturne vous aidera à bien réfléchir et vous encouragera à approfondir les projets proposés. Attention cependant à ne pas prendre des risques intempestifs.

Santé

Le stress risque de vous guetter ! Choisissez des danses explosives, des sports un peu fous ou des expressions artistiques de grande envergure.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

N’allez pas trop vers les excès en tous genres. Gérez les choix précipités et acceptez les compromis et la bienveillance qui vous conduiront vers l’harmonie que vous recherchez en permanence.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)

Ambiance

L’été sera marqué par des retrouvailles inattendues et presque inespérées avec des amis ou des proches, chers à votre cœur, et qui ne s’étaient pas manifestés depuis longtemps. Attendez-vous à beaucoup d’émotions. En juillet, vous prendrez la vie avec légèreté. Essayez de garder la tête froide, même si votre cœur s’enflamme car, en août, vous brûlerez des feux de la passion.

AMOUR

Cette année, Jupiter protège vos amours. Vénus en Cancer vous fera vivre des sentiments amoureux de manière concrète et surprenante. Et vous allez adorer. Votre sens de la démesure sera à son maximum, rien ne sera trop beau pour épater ou séduire celui ou celle qui fera battre votre cœur.

Travail et argent

Vous ne laisserez aucune place à la demi-mesure et, surtout, vous ne souhaiterez pas perdre de temps. Côté finances, optez pour la négociation. Vos projets ainsi que vos idées seront retenus et pourraient vous valoir de belles rentrées. Faites confiance à votre bon sens et à votre intuition.

santé

On vous verra passer de la vitalité à de sombres humeurs. Comme le recul et la méditation vous seraient profitables, prenez les bonnes décisions.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Ne soyez ni radical ni sectaire, laissez s’exprimer en vous celui qui avec sensibilité et justesse peut accéder aux grandes causes et à l’admiration de tous.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Ambiance

L’été vous réserve de bien agréables surprises dans tous les domaines. Les compliments fusent et vous dirigerez votre vie d’une main de maître. Si vous avez des envies d’émancipation, foncez ! En juillet, ce sera l’euphorie en amour mais vous manquerez de lucidité. En août, les amis seront à l’honneur, vous ferez de nouvelles rencontres et votre charme agira sans retenue.

AMOUR

Vous aurez la sensation que l'on veut vous mettre la corde au cou. Mais l’arrivée de Vénus stimulera votre ardeur sentimentale et bousculera vos sentiments, vos désirs, et vos rêves amoureux. Durant l’été, vos amours retrouvent leurs repères et vous finaliserez les relations ou les belles rencontres.

Travail et argent

Exit les blocages. A partir de cet été, les choses s'améliorent et prennent de la puissance. Fini les difficultés, Jupiter, votre planète amie, vous apporte la facilité nécessaire pour vous procurer force et confiance. En revanche, écoutez les avis partagés et restez dans la réalité.

Santé

Vous oublierez toutes vos inquiétudes et serez prêt à profiter de ce qui vous maintiendra en forme pour le reste de l’année, ne vous privez pas.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Vous devrez suivre votre intuition, elle sera bonne conseillère. Si vous souhaitez profiter au maximum des bons influx sur votre signe, ne vous posez pas trop de questions et avancez.

Capricorne (22 décembre - 20 janvier)

Ambiance

Laissez-vous aller à la déraison de ne rien faire, au moins une journée chaque semaine. En juillet, un projet va se concrétiser pour votre plus grande satisfaction. Votre relationnel va prendre de l’ampleur et, en août, vous planifierez votre rentrée avec une détermination hors pair. Attendez-vous à ce que votre carrière occupe votre esprit, même en vacances.

AMOUR

Vos sentiments oscilleront entre actions et désirs. On vous découvrira entreprenant, souhaitant affirmer une vraie relation, vous engager, et même être disposé aux rencontres si vous êtes célibataire. Vous allez donner une place importante à l’amour cet été. Sous la protection de la belle Vénus...

Travail et argent

Des accords solides s’ancrent dans le temps. Et votre ciel astral se révèle très bénéfique face aux événements. Cet été, votre carrière pourrait prendre un beau virage. Tout ce qui était en attente se débloque et vous promet de bons moments. Et de la réussite dans vos projets.

Santé

Des influx stressants risquent de vous gâcher une certaine forme de sérénité, pensez à privilégier de vrais moments de détente.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Ne pensez pas que le destin s’acharne sur vous. Après la pluie vient le beau temps. Les crises passent dans la vie de chacun et elles permettent de mieux repartir dans le positif.

Verseau (21 janvier - 19 février)

Ambiance

L’été se présente comme le soleil : au zénith. Votre travail vous comblera et votre famille sera source de bonheur. A partir de juillet, vous irez vers les autres, empli d’une nouvelle assurance et d’une belle confiance. En août, l’amour sera votre principale occupation. En fait, rien ne pourra altérer votre dynamisme et votre vitalité.

AMOUR

Vos amours iront de mieux en mieux et vos affaires de cœur s’épanouiront au soleil du solstice estival. Non seulement, vous vous sentirez revivre mais vous serez comblé par de belles invitations. Et par l’attrait de rencontres nouvelles ou même anciennes, avec de vrais engagements amoureux.

Travail et argent

Jupiter va se manifester et vous apporter des relents d’espoir qu’il ne faudra en aucun cas laisser passer. L’action sera votre leitmotiv cet été et vous pourrez concrétiser des projets laissés en retrait par la faute d’un mauvais environnement.

Santé

Accordez-vous de vrais moments de repos, mettez de côté la pression et les tensions. Et lâchez prise !

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Faîtes le dos rond s’il se révèle indispensable car vous n’obtiendrez rien par la force, alors évitez les discussions qui fâchent. Seul comptera votre énergie positive, ne l’enfermez pas.

Poissons (20 février - 20 mars)

Ambiance

Vous allez profiter pleinement des cadeaux de la vie. L’été se placera sous le signe de l’harmonie grâce à un travail personnel et une remise en question salutaire. En juillet, vous manquerez de discernement. Ne jouez surtout pas votre carrière durant cette période. En août, la tension nerveuse pourrait vous faire somatiser, il est conseillé de prendre des vacances pour vous ressourcer.

AMOUR

Du concret, côté cœur. Vous aimerez avec sérénité et maturité. Vénus dans votre signe vous suivra dans la chaleur de l’été. Certains vous reprocheront votre manque de romantisme et votre détermination à oublier certains préliminaires mais votre été sera terre-à-terre.

Travail et argent

Vous étonnerez, vous surprendrez, bref vous ferez des prouesses dans le domaine des affaires. On viendra vous questionner et s’enquérir de votre fine analyse car l’on sait à quel point votre intuition est un succès. Ce sera le constat de votre entourage. Et ce à juste titre.

Santé

La reconnaissance de votre talent par votre entourage vous apportera un regain de vitalité et vous fera oublier le stress. Côté forme, ce sera le top.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Vous êtes protégé, votre ciel astral vous accompagne de belle façon tout au long de cet été 2022, alors faîtes confiance à vos planètes. Ecoutez votre bonne étoile et votre voix intérieure si riche de bons conseils.