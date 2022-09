Sport : ces nouvelles activités à tester pour être en forme

Bien dans son corps et dans sa tête, tel est le leitmotiv de cette rentrée. Pour garder la forme et tonifier sa silhouette avant l'arrivée de l'hiver, voici de nouvelles activités sportives à découvrir en salles ou à pratiquer chez soi, dans son salon.

Pilates Flow

Ce flow hybride se déroule pendant cinquante minutes. Plongés dans la pénombre pour renforcer la concentration et éviter d’être complexés devant le miroir, on enchaîne des postures de Pilates mêlées à du renforcement musculaire et des exercices cardio. Un cours intense et complet pour travailler les muscles en profondeur.

Poses Studio, 21, rue des Filles du Calvaire, Paris 3e.

© DR

Rocky Spirit

Si vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau de Rocky Balboa, le Rocky Spirit est fait pour vous… à condition d’avoir le mental de Sylvester Stallone. Car la séance n’est pas de tout repos. Sous l’œil du coach Yoann Perez, on alterne des sessions de vélo, de corde à sauter, de cardio HIIT avec battle rope et kettlebell, et de boxe shadow. Puis, on monte sur le ring, bien décidés à en découdre avec des séries de kicks et d'uppercuts, toujours avec ses gants. Le cours s’achève par une séquence de gainage et de pompes. Pour un entraînement complet, on peut coupler le Rocky Spirit avec un cours de Hiit Boxing, toujours à L'Usine Saint-Lazare, au planning cinq fois par semaine.

L’Usine Saint-Lazare, 1, cour du Havre, Paris 8e.

© Veeren

Girly Hip Hop

Qui n’a jamais esquissé quelques pas en regardant les clips de Beyoncé ou de Jennifer Lopez ? Le Girly Hip Hop proposé au planning du Dancefloor Paris, permet à chacune d’apprendre les chorégraphies tout en s’amusant et en développant sa féminité. Pendant trois à cinq semaines, on travaille les mêmes enchaînements avant de changer pour un nouveau cycle. Que l’on soit novice ou pro du hip hop, ce cours est ouvert à tous… et même aux hommes.

Dancefloor Paris, 112 Rue du Chemin Vert, Paris 11e.

Color Sculpt

Avec elle, on adore «pujoler» dans son salon. La coach sportive Julie Pujols-Benoit, que les stars s’arrachent (Adèle Exarchopoulos, Ana Girardot, Alysson Paradis pour ne citer qu’elles), a imaginé, après le Pilates Booty, le Color Sculpt, discipline holistique mêlant Pilates, fitness et chromothérapie. Une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise qui tonifie la silhouette et permet surtout un rééquilibrage des émotions.

© Nicolas Stajic

Dès le début du cours, on pose une intention et on visualise une partie du corps pour un travail en profondeur. Il suffit ensuite de se laisser guider par Julie Pujols-Benoit qui, grâce à son humour et à sa bienveillance, transforme les séries d’exercices intenses en un pur moment de bonheur.

Cours en ligne sur lescoursdejulie.com (abonnement à partir de 25 euros par mois).