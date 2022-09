Dancefloor Paris : on a testé ce nouveau studio qui associe danse et fitness

Après le succès de ses cours en ligne pendant les confinements, Dancefloor Paris a ouvert les portes d’un véritable studio, niché au cœur du 11e arrondissement à Paris. Au programme : du fitness, beaucoup de danse, et des chorégraphies dignes des plus grandes stars de la pop.

Dancefloor Paris, c’est d’abord des cours de danse en ligne qui ont cartonné pendant les différents confinements. Par la suite, les deux créatrices du concept, Rachel Vanier et Fanny Seroka, ont décidé de passer à l’étape supérieur : ouvrir un véritable studio de danse, en plein Paris. C’est chose faite depuis un an tout pile.

A peine passé le pas de la porte, on est accueilli chaleureusement dans un espace café. Il est possible de commander une boisson chaude ou froide, ainsi qu’un encas, avant ou après son cours et d’en profiter dans cette pièce lumineuse à la décoration colorée.

Après avoir confirmé sa présence à l’accueil, direction les vestiaires. Très belle surprise ici aussi, où des casiers, douches et produits cosmétiques sont à disposition. En plus, on peut profiter du sauna après son cours pour démultiplier les bienfaits de la séance de sport.

Des dizaines de styles de danse proposés

Les cours se déroulent dans l’une des trois salles du studio, toutes baptisées d’après de grandes danseuses (Joséphine Baker, Ginger Rogers et Isadora Duncan). En plus de la très large proposition de cours de danse (Bollywood, Hip-hop, Salsa, Heels et bien d'autres) le studio dispense des classes de fitness plus classiques, comme le pilates.

Pour les inconditionnels de musique pop, les cours de Pop Star Dance récréent les chorégraphies des icônes pop telles que Beyoncé, Britney Spears ou encore Justin Timberlake.

Le cours de California Barre que l’on a testé est dispensé en français et en anglais, et est accessible à tous les niveaux. La température monte vite et tous les muscles travaillent. Même s’il ne s’agit pas d’un cours de danse, la musique donne le rythme et l’énergie. Après s’être bien dépensé, rendez-vous dans le sauna pour profiter de quelques minutes de calme avant de reprendre sa journée.

Le cours à l’unité coûte 23 euros, et pour participer aux masterclass de deux heures, qui permettent d'appronfondir ou découvrir une nouvelle chorégraphie, il faudra débourser 33 euros. A savoir, Dancefloor Paris propose également des cours de danse pour les enfants et jeunes adolescents, selon les tranches d’âge.

Dancefloor Paris, 112, rue du Chemin Vert, Paris (11e)