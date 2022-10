Vacances : voici les 5 destinations internationales les plus plébiscitées par les Français pour la Toussaint

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. Pour ceux qui ont choisi de partir hors des frontières de l’Hexagone, l’Europe et notamment le Portugal sont largement plébiscités pour les congés d’automne.

Cap au sud. L'automne s'installe dans l'Hexagone et les Français ont envie de soleil et de douceur. C'est ce que révèle le classement des villes les plus recherchées par les Français à la Toussaint selon le comparateur de voyage Liligo. Et cette année encore, le Portugal confirme son attractivité avec deux villes en tête de ce palmarès, dont voici les cinq destinations les plus plébiscitées.

Rome

Véritable musée à ciel ouvert, Rome arrive à la cinquième place des destinations les plus recherchées. Architecture, églises, fontaines... la ville aux sept collines est idéale à l'automne quand ses monuments - du Colisée au Vatican en passant par la Basilique Saint Pierre, la Villa Borghèse ou encore la Fontaine de Trevi - se vident des touristes estivaux. Une periode qui permettra en prime de goûter à la vraie dolce vita.

Istanbul

A trois heures de vol de Paris, Istanbul et sa Corne d’or fascinent et arrive à la quatrième place des destinations qui attirent le plus les Français. Sublime à plus d’un titre, elle se découvre à pied, offrant une foule de balades automnales toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Parmi ses incontournables, la Mosquée bleue, le Palais Topkapi, le musée Sainte Sophie, la Tour Galata, le marché aux épices, le quartier Beyoglu sans oublier de se lancer dans une mini croisière sur le Bosphore et ses trente-deux kilomètres de côtes jusqu’à l’embouchure de la mer noire.

Marrakech

Troisième de ce classement, Marrakech et son climat méditerranéen séduit incontestablement. Il faut dire que la ville rouge à plus d’un atout charme. De sa très animée place Jemaa el-Fnaa à la quiétude du jardin Majorelle, réhabilité par Yves Saint-Laurent, en passant par sa mosquée de Koutoubia et son minaret de 77 m en pierres rose, ses palais de la Bahia et d’El Badîi ou encore sa médina, elle offre à deux heures de vol de Paris, une foule de visites captivantes.

Porto

Numéro deux des destinations les plus prisées, Porto au nord du Portugal séduit tant part son charme traditionnel que son dynamisme. Récompensée au début du mois lors des World travel Awards, du titre de meilleure destination urbaine européenne en 2022, elle invite à la flânerie. Déambuler dans son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, et son célèbre quartier Ribiera aux maisons typiques, visiter sa cathédrale et son église Sao Francisco, déguster un verre de Porto et embarquer pour une croisière sur le Douro figure incontestablement parmi les temps forts d'une escapade à Porto.

Lisbonne

La capitale portugaise arrive quant à elle sur la première marche du podium. A seulement deux heures trente d’avion, Lisbonne, avec ses ruelles du Bairro Alto, son célèbre tramway 28, ses pastéis de nata, sa douceur de vivre mais aussi sa vitalité, a d’ailleurs été désignée meilleure destination city break d'Europe 2022 lors des World Travel Awards, qui se sont tenus le 2 octobre dernier. Un passage à La Confeitaria Nacional, célèbre pâtisserie de la ville ou encore à la LX Factory, une ancienne friche industrielle métamorphosée en lieu branché de la ville, sont des incontournables.