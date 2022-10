Kanye West : Balenciaga tourne définitivement le dos au rappeur

La marque de luxe Balenciaga a mis un terme à ses relations avec Kanye West, a annoncé Kering, maison mère de la griffe.

Kanye West persona non grata. Balenciaga coupe les ponts avec l’artiste aux positions polémiques. «Balenciaga n'a plus aucune relation ni aucun plan pour de futurs projets liés à cet artiste», a déclaré Kering, maison mère de Balenciaga, dans un communiqué, dévoilé ce vendredi par le site The Business of Fashion, spécialiste du secteur. Le géant du luxe n'a pas fourni plus de détails mais les multiples provocations de Ye, ces dernières semaines, sont dans tous les esprits.

Trop c'est trop

Tout au long du mois, Kanye West a été au cœur de plusieurs polémiques. Il a notamment fait scandale début octobre en arborant, lors de la Fashion Week de Paris, un t-shirt détournant le slogan antiraciste «Black Lives Matter», transformé en «White Lives Matter».

Dans la foulée, l’artiste avait publié des messages jugés antisémites sur ses réseaux sociaux, qui lui valent toujours une restriction de ses comptes Twitter et Instagram. Sans compter que l’artiste a annoncé, ce lundi 17 octobre, son intention de racheter le réseau social pro-Trump et ultra-conservateur Parler.

Autant d’éléments qui, sans nul doute, ont poussé la maison de couture à rompre ses relations avec celui qui se fait appeler Ye. La marque avait notamment collaboré avec l'artiste sur sa ligne Yeezy, et le rappeur avait ouvert le défilé Balenciaga le 2 octobre dernier. Une histoire qui prend fin.