Kanye West : le rappeur aurait montré des images pornographiques aux représentants d’Adidas

Il enchaine les frasques et les polémiques à une vitesse qui fait s'interroger ses proches sur un déclin de sa santé mentale. Kanye West fait de nouveau (mal) parler de lui ce mardi. Le rappeur aurait cette fois montré des vidéos pornographiques aux représentants d’Adidas durant une réunion professionnelle.

La provocation est chez lui comme une seconde nature. Le rappeur Kanye West a ce lundi 10 octobre publié une vidéo de 30 minutes sur Youtube, au cours de laquelle il semble montrer une discussion animée entre lui et des représentants d’Adidas au sujet de leur partenariat.

Dans la séquence en question (à retrouver ci-dessous à 10’26), Kanye West est vu montrant du porno sur son téléphone à quatre hommes dont les visages ont été floutés. L'un des hommes demande : «Est-ce un film porno ?». Kanye West acquiesce, ce à quoi l'homme, abasourdi, laisse échapper un : «Jésus-Christ».

«Ce que vous ressentez maintenant est un sentiment extrême d’inconfort et c’est exactement le but, déclare ce qui semble être un membre de l'équipe de Kanye West, avant de poursuivre : «parce que quand quelqu’un vole les idées d’un homme, ses créations, c’est comme si vous voliez un enfant, ses idées sont comme ses enfants dans sa tête et vous les avez kidnappées», dit-il.

«Il y a des produits dérivés qui sont inspirés par Yeezy. Ces produits rapportent des revenus significatifs, parce que les gens ne font pas la différence tellement cela y ressemble, déclare encore l'homme à de probables salariés d'Adidas. «Si quelqu'un volait les créations de Stella, vous seriez extrêmement contrariés.» (Adidas a un partenariat avec la créatrice de mode britannique Stella McCartney, ndlr.) «Donc il est en colère, et c’est normal», affirme-t-il en désignant Kanye West.

Cette conversation, si elle est authentique, pourrait avoir eu lieu le mois dernier, l'homme soulignant que Kanye West a mis fin à son partenariat avec Gap «hier». Kanye West avait envoyé une lettre à Gap à la mi-septembre disant qu'il mettait fin à leur relation de travail. «Nous avons mis fin à la relation Gap, et ils savaient qu'ils avaient mal agi », a-t-il déclaré. «Vous savez que vous avez mal agi», a-t-il alors répété.

Ce à quoi l'un des hommes qui pourrait être un des représentants d'Adidas répond : «Je reconnais également que nous pouvons certainement faire beaucoup mieux dans la façon dont nous travaillons avec vous.»

Plus tard dans la conversation, Kanye West dit à ses interlocuteurs : «Je ne discute pas d'argent avec vous les mecs, je ne discute pas d’argent avec des gens plus pauvres que moi, je ne discute pas d'idées avec des personnes qui ont moins d'idées que moi.»

Il est à noter que la publication de cette vidéo intervient quelques jours seulement après qu'Adidas a déclaré que son partenariat avec Kanye West était «en cours d'examen».

La société a fait savoir vendredi dernier que ce partenariat était certes «l'une des collaborations les plus réussies» de l'histoire de l'industrie, mais que cependant «tous les partenariats réussis sont ancrés dans le respect mutuel et les valeurs partagées. Après des efforts répétés pour résoudre la situation en privé, nous avons pris la décision de soumettre le partenariat à l'examen. Nous continuerons à cogérer le produit actuel pendant cette période.»

Beaucoup de remous en très peu de temps

Les démêlés de Kanye West avec Adidas font suite à une salve de plusieurs polémiques. Ce week-end, Kanye West a notamment vu ses comptes Instagram et Twitter restreints suite à des posts jugés antisémites.

La semaine passée, c’est son tee-shirt «White Lives Matter» porté lors de la fashion week parisienne, un slogan scandé par les suprémacistes aux Etats-Unis, et ses paroles anti-avortement entre autres propos décriés, qui avaient déjà fait beaucoup parler de lui.

Ses proches seraient très inquiets quant à sa santé mentale, ont-ils fait savoir à Page Six. Des sources proches de la star ont confié au magazine que son comportement est devenu de plus en plus étrange depuis qu'il a licencié le directeur artistique de son défilé de mode à Paris, la semaine dernière. Il a, à la suite de cette éviction, monté à la hâte un nouveau défilé sur le thème du désormais tristement célèbre «White Lives Matter». Page Six fait savoir que les amis de l'artiste n'arrivent pas à le joindre, ni pour le convaincre de demander l'aide d'un psychologue, ni pour tempérer, au moins, son comportement extravagant et autodestructeur.

Depuis la Fashion Week, Kanye West aurait en fait licencié consultants et conseillers qui ne seraient pas d'accord avec lui ou qui auraient montré des signes de résistances à ses idées, considérées comme antisémites, ultra-conservatrices ou même racistes. Il essaierait actuellement d'embaucher une nouvelle équipe orientée vers sa politique, et a déclaré qu'il souhaitait se concentrer sur la mise en place d'une plate-forme pour une deuxième course présidentielle en 2024, fait également savoir Page Six.

Pour mémoire, Kanye West, fervent défenseur de Donald Trump, avait été hospitalisé en raison de problèmes mentaux en 2016 et en 2019. Il avait déclaré publiquement souffrir de troubles bipolaires.