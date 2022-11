Pull de Noël : Lidl met bientôt en vente ses modèles culte

Lidl revient en cette fin d'année avec une nouvelle collection de pulls de Noël et ressort ses modèles culte aux couleurs de l'enseigne, qui se sont arrachés en quelques heures l'année dernière.

Lidl récidive. Après avoir lancé l'année dernière sa première collection de pulls de Noël, l'enseigne de hard-discount allemande ressort ce lundi 28 novembre ses fameux modèles jaune, blanc, rouge et bleu, frappés du logo de la marque. L'hiver dernier, ces pièces, disponibles en quantité limitée au petit prix de 9,99 euros, s'étaient retrouvées en rupture de stock en à peine quelques heures en France et en Belgique, s'inscrivant dans les pas des désormais célèbres baskets de l'enseigne. Comme les sneakers, ces tricots 100 % kitsch s'étaient eux aussi retrouvés sur les sites de revente en ligne, à plus de trois fois leur prix.

Commercialisées cette année 11,99 euros, ces pièces devenues cultes sont accompagnées de nouveaux modèles, affichant les traditionnels Père Noël, renne et sucre d'orge.

Depuis 2020 et le lancement de ses sneakers aux couleurs de l'enseigne, l'engouement pour les pièces Lidl ne se dément pas. Ses T-shirts, serviettes, claquettes, chaussettes ont largement été plébiscités. La marque a d'ailleurs annoncé vendredi 24 novembre sur les réseaux sociaux une nouvelle collection de prêt-à-porter à venir très prochainement, dont des baskets.

Pour rappel, l'une des paires de son tout premier modèle, commercialisé en magasin 12,90 euros, avait notamment été revendu, en juillet 2020, 1.200 euros sur eBay, soit 100 fois plus que son prix d'origine. Un record.