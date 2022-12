Noël 2022 : les jouets les plus tendance à mettre sous le sapin

Les enseignes de jouets vont être prises d'assaut dans les prochaines semaines. Comme chaque année, les marques dévoilent leurs nouveautés pour compléter les listes destinées au Père Noël.

Afin d'éviter aux parents de déambuler dans les rayons sans savoir où donner de la tête, cette sélection réunie les nouveautés de l'année entre grands classiques revisités, héros toujours plébiscités, jeux scientifiques et jouets primés ou spécialement sélectionnés par les enseignes. Les prix affichés sont donnés à titre indicatif.

Le nouveau coffret Pokémon

© Pokémon

La Pokémonmania ne faiblit pas. Pour enflammer les parties, ce nouveau Coffret Epée et Bouclier Simiabraz V, Pokémon de la quatrième génération, viendra compléter la collection de vos enfants. Il comprend notamment quatre boosters et deux cartes promo. Attention, il figure parmi les jouets qui s'arrachent en cette fin d'année.

Coffret Pokémon Simiabraz V, Asmodée, 24,99 € chez JouéClub.

La nouvelle gamme responsable de Playmobil

© Playmobil

Jouer les petits explorateurs. Cette année Playmobil lance une toute nouvelle gamme - Wiltopia - pour sensibiliser les enfants à la découverte du monde. L'occasion de se glisser dans la peau d'une famille aux airs de Robinson Crusoé et de protéger la faune et la flore tropicales qu'ils pourront observer depuis la tour de recherche (photo), dotée d'une vraie boussole à son sommet. Une nouvelle collection, composée avec plus de 80 % de matériaux recyclés et biosourcés, qui voit arriver de nouveaux animaux au sein de l'univers Playmobil : le lamantin et le fourmilier.

Tour de recherche avec boussole Wiltopia, Playmobil, 74,99 €.

L'incontournable Puissance 4 revisité

© Hasbro

Le jeu de stratégie puissance 4 se modernise. Dans cette nouvelle version, les joueurs devront après chaque insertion de pion tourner la colonne. Les pions peuvent alors changer de place, d'autant que chaque joueur dispose d'un pion lesté qui peut changer la donne. Ils devront faire preuve de toujours plus de stratégie pour gagner et aligner, comme le veut la tradition, quatre fiches de même couleur.

Puissance 4 Spin, Hasbro, 25,99 €.

L'hippogriffe flottant à assembler

© Clementoni

Les fans du célèbre sorcier Harry Potter vont être bluffés. Grâce à cette maquette d'hippogriffe à assembler soi-même, ils vont pouvoir expérimenter le principe physique de tenségrité. Un principe qui permet à une structure de s'équilibrer grâce au jeu des forces, donnant ainsi l'impression que l'oiseau flotte dans les airs.

Hippogriffe Harry Potter, Clementoni, 20,90€.

Le microscope numérique primé

© Vtech

Le microscope numérique développé par Vtech fait l'unanimité. Sacré meilleur jouet 2022 lors du Grand prix du jouet, également récompensé dans la catégorie scientifique, il permet aux enfants d'observer le monde dans les moindres détails grâce à son zoom grossissant jusqu'à 200 fois et son écran numérique couleur. L'enfant pourra aussi bien passer à la loupe ses propres échantillons, comme découvrir plus 240 vidéos et images fournies par la BBC et plus de 400 informations scientifiques grâce à 9 lames illustrées. Pour aller encore plus loin, il pourra immortaliser ses trouvailles en photo et répondre à des quizz.

Microscope vidéo interactif Genius XL, Vtech, 90 €.

Des L.O.L toujours plus fashion

© L.O.L

La collection des poupées L.O.L s'agrandit avec les coffrets Fashion Show Hair Edition. A l'intérieur, une jolie poupée prête à monter sur le podium, que les enfants pourront coiffer selon leurs envies, multipliant les effets capillaires.

L.O.L Surprise OMG, Fashion show Hair Edition, 46,95 € notamment sur La Grande Récré.

la version escape game du Cluedo

© Hasbro gaming

Lauréat du Grand prix du jouet 2022, dans la catégorie jeu d'enquête, le célèbre Cluedo évolue. Cette nouvelle version rebaptisée «Cluedo trahison au manoir Tudor» mêle les codes de l'escape game aux règles traditionnelles de ce grand classique créé en 1943. Les joueurs vont devoir collaborer, résoudre des énigmes, déverrouiller les pièces les unes après les autres, trouver des indices, avant de pouvoir sortir du manoir et désigner l'assassin de Docteur Lenoir ensemble.

Cluedo trahison au manoir Tudor, Hasbro Gaming, 26,99 €.

Le flipper en bois à construire soi-même

© Smartivity

C'est un objet culte qui a séduit des générations d'enfants et d'ados. Le flipper se décline pour Noël dans une version green, facile à loger. Smartivity lance cette année un modèle de petite taille tout en bois à construire soi-même comme une maquette. Sans colle, il suffit d'assembler tous les éléments avant de pouvoir se lancer dans une vraie partie.

Flipper, Smartivity, 39,99 €.

