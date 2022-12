Noël 2022 : les meilleurs cadeaux pour les fans de sport

Le sport se joue sur les terrains, mais c'est une passion dévorante qui peut prendre bien des formes. Voici une sélection qui conviendra autant aux sportifs du lundi qu'à ceux du dimanche.

le livre «nba all-star names»

Magic, Penny, Big Ben, Joker… En 75 ans d’histoire, les joueurs de la NBA ont été affublés de surnoms divers et variés. Dans ce livre écrit et magnifiquement illustré par Vincent Reculeau et Adrien Pommepuy, deux passionnés de la balle orange, les anecdotes sont savoureuses. Car derrière chaque surnom, se cache parfois une histoire incroyable.

«NBA All-Star names», de Vincent Reculeau et Adrien Pommepuy, éd. Amphora, 29,95 €

GANTÉ pour l'hiver

En hiver, le froid est un ennemi fatal pour les extrémités des sportifs. Les coureurs, footballeurs et simples promeneurs seront ravis de pouvoir compter sur les gants Storm Fleece, qui constituent un rempart plus qu'utile quand le mercure chute. Ce modèle anti-dérapant comporte aussi des empiècements en daim conducteur sur les pouces et les index qui permettent d'utiliser les écrans tactiles sans retirer les gants. On a bien le droit d'être sportif et connecté, non ?

Gants Storm Fleece, Under Armour, 30 €

Une montre parée pour l'effort

Résistante et bourrée de fonctionnalités, la Galaxy Watch5 Pro est une montre connectée redoutable. Elle conviendra autant à celle ou celui qui voudra un suivi santé de qualité qu'au sportif ayant besoin de statistiques plus avancées, notamment pour le trail ou le cyclisme. Elle offre notamment un monitoring de qualité du sommeil (détection des ronflements, des phases de sommeil…) et son capteur BioActive permet de connaître son taux de masse graisseuse, détecte les fréquences cardiaques anormales et permet de surveiller sa pression artérielle.

Galaxy Watch5 Pro, Samsung, à partir de 469 €

Un pull moche et beau à la fois

Le fan NBA se distingue par un attachement parfois excessif à son équipe de cœur. Pour les fêtes, la ligue nord-américaine propose des pulls à l'esthétique discutable, mais qui feront sensation lors des repas de famille ou entre amis. Plusieurs modèles existent évidemment, et vous pouvez déclarer votre flamme aux Suns, aux Celtics, aux Knicks, aux Warriors, aux Nets, mais aussi aux Bulls, aux Lakers, aux 76ers ou aux Mavs.

Pull festif NBA Phoenix suns, 44 €

Un champion sur le dos

La marque Champion ré-investit le terrain de la performance, avec sa gamme Athletic. Axée sur quatre disciplines, pour l'instant (Basketball, boxe, breakdance et fitness), elle propose de nombreux modèles (legging, t-shirt, chaussettes, shorts, hoodies…) adaptés à toutes les morphologies. Le recours aux technologies Quick Dry, qui évacue la transpiration en restant au sec, et Life Natural (tissu antibactérien) est également un gros avantage, d'autant que les tarifs restent raisonnables.

Gamme performance Athletic, Champion, de 25 à 70 €

L'écharpe

On joint l'utile à l'agréable avec cette écharpe aux couleurs des White Sox. Sobre et efficace, elle sera un accessoire idéal pour la ville ou la montagne. D'autant plus que l'équipe de baseball de Chicago, au logo mythique, fait partie de ces équipes dont on peut arborer les couleurs sans problème, sans savoir en quoi consiste un Home Run.

Echarpe Chicago White Sox, New Era, 21 €

Un skate de supporter

On peut être skateur et passer ses soirées dans la tribune Auteuil. La marque Clown a lancé ce très beau deck aux couleurs du PSG, fabriqué en érable canadien, qui pourra faire aussi un bel objet déco.

Ce skate fait partie d'une gamme de 24 produits officiels produits en collaboration entre la marque britannique et le club parisien, qui comporte également du textile et des accessoires.

Deck de skate PSG X CLOWN Skateboards Paris, 88 €

