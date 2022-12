Quels sont les pays les plus sûrs pour les touristes ?

Où voyager en toute sécurité ? Un classement dévoilé récemment a dressé la liste des pays les plus sûrs au monde en 2022 parmi les 50 destinations les plus visitées de la planète. Singapour arrive en tête, devant le Danemark et les Pays-Bas.

Voyager en toute tranquillité. Réalisée par la plate-forme d'assurance The Swiftest, une étude révélée en ce mois de décembre a établi un classement des pays les plus sûrs où voyager. L'enquête, qui se concentre sur les 50 pays plus visités dans le monde, se base sur les critères suivants : le taux d’homicide, les risques naturels, ou encore le nombre de morts sur les routes ou lié au manque d'hygiène. Et c'est Singapour, au sud de la Malaisie, qui se classe à la première place du podium. Le Danemark et les Pays-Bas complètent ce trio de tête, suivis de la Suisse (4e) et d'Israël (5e).

Sans grande surprise, l'Europe figure parmi les continents les moins dangereux dans le monde. Cinq pays de l'Union européenne viennent d'ailleurs clore ce top 10 : la Suède, l'Autriche, l'Irlande, l'Italie et l'Allemagne.

La France en 16e position

L'Hexagone ne se classe toutefois qu'à la 16e position de ce palmarès en raison notamment de son indice de risques naturels et du taux de blessures. Il arrive juste derrière le Japon, mais aussi la Grèce (14e), le Portugal (13e), l'Espagne (12e ) et le Royaume-Uni (11e). La France devance en revanche les Etats-Unis (30e).

En queue de peloton, on retrouve l'Afrique du Sud qui arrive à la 50e position de ce classement. En cause : son fort taux d'homicides et son taux de mortalité lié aux maladies transmissibles. Le pays est talonné par l'Inde, dont l'indice de risques naturels et le taux de mortalité lié à l'hygiène figurent parmi les plus élevés.