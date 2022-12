Mode : voici les bottines les plus tendance de cet automne/hiver 2022-2023

Bottines inspirées du design des mocassins, chunky boots ou encore modèles à plates-formes figurent parmi les tendances incontournables de l'hiver. Difficile de ne pas trouver cette année chaussure à son pied. Voici la sélection de la rédaction.

L'hiver est là. Pour se protéger du froid avec style, les bottines font toujours leur effet et le choix ne manque pas cette saison.

Les boots mocassins

Le mocassin est le must-have de cette saison. A tel point qu'il se décline d'ailleurs dans des versions montantes qui reprennent tous les codes du célèbre soulier - chaînette, forme, découpe - tout en soufflant un vent de nouveauté, avec à la clef un look 100 % tendance.

Les chunky boots

Les chunky boots sont, elles aussi, les stars de l'automne-hiver. Avec leurs semelles crantées plus ou moins épaisses et leur look à l'esprit grunge, elles sont partout et se déclinent aussi bien en blanc, en noir, en camel avec ou sans talon.

Les bottines à plates-formes

Déjà plébiscitées cet été, les chaussures à plates-formes ne quittent plus les petons. Dotée de semelles plus ou moins hautes et de larges talons, cette pièce emblématique des années 1970 n'a décidemment pas dit son dernier mot.

La bottine aux lignes fuselées

A l'opposée de la chunky boots, les bottines aux lignes élancées ne sont pas en reste cet hiver. Elles jouent la carte de l'audace, se parent de bouts carrés ou de chaînettes. Sans compter qu'elles se déclinent dans toutes les couleurs et toutes les matières : du vernis au cuir.

La santiag

Saison après saison, elle ne quitte jamais vraiment les collections. Cette année encore, la santiag figure parmi les incontournables avec de nouveaux modèles mêlant tradition et modernité. Au choix, on craque pour des pièces inspirées des santiags du Far West tout en offrant un look plus urbain ou, a contrario, des versions toujours plus rock'n'roll.