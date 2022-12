Voici comment réduire vos dépenses pour votre menu du réveillon

Avec la flambée des prix, un dîner de réveillon peut vite revenir très cher. Pour éviter quelques sueurs froides, voici quelques astuces qui permettent de se faire plaisir tout en limitant les dépenses.

Réduire les quantités

On peut mettre les petits plats dans les grands sans pour autant servir des portions gargantuesques. Pour le foie gras par exemple, les marques recommandent «entre 50 g et 80 g par personnes». Il est tout à fait possible de descendre à 30 g et de le servir sur une belle tranche de pain grillé.

Trouver des alternatives

Le caviar est le mets de luxe par excellence. Mais il n’est pas à portée de toutes les bourses. A l’apéritif, des canapés aux œufs de saumon ou de hareng avec une pointe de citron feront leur petit effet.

Choisir de la truite fumée

Le saumon fumé est un classique des soirs de réveillons. Mais la truite fumée peut s’avérer tout aussi bonne. En moyenne, il faut compter 50 €/ kg pour le saumon et 30 €/ kg pour la truite. Le calcul est vite fait.

Mettre la main à la pâte

Ceux qui disposent d’un peu de temps peuvent se lancer dans la préparation d’une bûche de Noël. Des œufs, de la farine, du sucre et un peu patience suffisent pour faire un beau biscuit. Il faudra ensuite ajouter une garniture comme de la mousse au chocolat ou aux fruits.

Servir du crémant

Le crémant d’Alsace représente une alternative solide au champagne. Il est bien moins cher et certains sont de très bonne qualité. Un bon caviste devrait être capable de vous aiguiller dans votre achat.