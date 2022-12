Noël 2022 : 5 pop-up stores parisiens où trouver l'inspiration à la dernière minute

Comme tous les ans, les boutiques éphémères ont investi la capitale à l'occasion des fêtes de fin d'année. Voici cinq adresses où trouver des idées de cadeaux mode, déco, beauté, pour finaliser ses derniers achats de Noël.

Le pop store XXL de jeunes créateurs

© La fabrique du Père Noël

La Fabrique du Père Noël a repris du service. Cette année, ce pop-up store fourmillant d'idées pour toute la famille s'installe en plein cœur du Marais, au 5, rue Saint-Merri, sur 1.200 m2. Il propose, comme il sait si bien le faire depuis maintenant plusieurs éditions, une sélection de marques frenchy et originales développées par de jeunes créateurs renouvelés toutes les semaines. Mode, déco, bien-être, food... la fabrique réunit toutes les tendances du moment jusqu’au 24 décembre. Ouvert tous les jours de 11h à 20h et le dimanche jusqu'à 19h.

5, rue Saint-Merri, Paris 3e.

Le pop-up de marques 100 % made in France

©Histoires Françaises

Le meilleur de l'artisanat français. Histoires Françaises, boutique en ligne qui promeut le savoir-faire hexagonal en matière de déco, de mode, de bien-être et d'art de la table, ouvre du mardi au samedi jusqu'au 31 décembre sa boutique éphémère. Implantée au 68, rue de Grenelle (7e), elle réunit notamment ses dernières collaborations avec la griffe de bijoux vintage upcyclés Gigi Paris ou encore côté déco, la nouvelle collection de miroirs du designer Valentin Lebigot. Peluches, cosmétiques, écharpes, plaids, linges de table sont également à l'honneur.

68, rue de Grenelle, Paris 7e.

Le pop-up de luxe

©FredericStucki

Le Ritz a lui aussi ouvert son chalet éphémère, place Vendôme. L'emblématique hôtel 5 étoiles y propose, du mardi au samedi jusqu'au 30 décembre, une sélection de coffrets à son image. Des légendaires verres à Martini de son célèbre Bar Hemingway à l'ourson aux couleurs de la maison en passant par des sélections gourmandes de thés, miels et pâtes à tartiner spécialement conçus pour l'occasion, c'est toute l'atmosphère de cet établissement de prestige qu'il sera possible d'offrir.

15, place Vendôme, Paris 1er.

La boutique consacré à l'univers d'Harry Potter

Les fans du plus célèbre des petits sorciers vont être servis. Jusqu'au 31 décembre, le Wizard's shop rouvre ses portes à Paris au 130, rue de Turenne (3e). Avec à la clef, plus de 900 accessoires et produits issus de l'univers de J.K Rowling. Parmi eux : les mythiques friandises de Bertie Crochue, la cape d'invisibilité, le sac magique d'Hermione et évidemment des objets aux couleurs des quatre maisons. Une plongée magique dans le monde de Poudlard juste avant les fêtes.

130, rue de Turenne, Paris 3e.

Le pop-up beauté

La marque de vernis green Manucurist ne fait pas les choses à moitié. Elle a lancé pour les fêtes deux pop-up stores dans le 3e arrondissement. Le premier, situé au 21, rue Debelleyme sera ouvert jusqu'au 31 décembre. Le second, implanté au 62, rue Saintonge deviendra lui, par la suite, une adresse pérenne dès la rentrée. Ces deux boutiques, ouvertes du mardi au samedi, offriront l'occasion de trouver de jolis coffrets et produits de manucure, mais aussi de tester leur nouvelle gamme Green Flash, semi-permanent non sensibilisant qui se retire comme un vernis classique. Et pour encore plus de plaisir, leur adresse de la rue d’Enghien (10e) s'est refait une beauté.

21, rue Debelleyme et 62, rue Saintonge, Paris 3e.

