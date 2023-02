Fitness : on a testé un cours de Sensory Pilates

L'activité physique et le cerveau sont intimement liés. La preuve avec le Sensory Pilates, une nouvelle discipline à la carte de L'Usine Opéra, à Paris.

Et si on transpirait sans soulever de la fonte ou courir un semi-marathon ? Le club de sport premium parisien L’Usine Opéra propose chaque jeudi, de 8h à 9h, un cours inédit baptisé Sensory Pilates.

© Kelly His

Avant de commencer la séance, la coach Ema Beaulieu nous explique l’importance de pratiquer une activité sportive régulière et de stimuler le cerveau afin de ralentir le vieillissement cellulaire et lutter contre l’apparition de maladies neurodégénératives. On va très vite comprendre que le cerveau a en effet un pouvoir incroyable sur nos muscles.

Coordination, réactivité et concentration

Pendant une heure, on réalise des mouvements de Pilates qui permettent de travailler en profondeur les muscles posturaux, tout en stimulant le cortex cérébral. Pour ce faire, Ema Beaulieu nous demande de multiplier les exercices de coordination ou de réactivité comme de jongler avec des balles de tennis ou de tenir debout tout en faisant rouler une balle à picots sous la voûte plantaire.

© Kelly His

Les neurorécepteurs vont immédiatement être mis en éveil, surtout quand les enchaînements doivent être réalisés les yeux fermés. Beaucoup plus difficile, mais terriblement efficace.

Si elle peut paraître déroutante de prime abord, surtout pour ceux qui préfèrent les sports cardio, cette méthode qui allie le travail du système nerveux et le renforcement musculaire, se révèle intense et complémentaire avec d’autres activités physiques. On améliore sa concentration et on apprend à mieux respirer.

A noter que le cours se déroule pieds nus, et il est recommandé d'apporter une bouteille d'eau (mieux, une gourde). Les serviettes et le tapis de yoga sont fournis.

Sensory Pilates, Usine Opéra, 8, rue de la Michodière, Paris 2e. 1.900 € l'abonnement annuel avec un accès à tous les clubs.