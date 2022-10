Boxe : ces 5 salles pour s’entraîner à Paris comme Rocky Balboa

La boxe compte de plus en plus d'adeptes et se féminise depuis quelques années. Pour les fans de Rocky Balboa, voici cinq salles parisiennes où s'entraîner comme un(e) champion(ne).

Ces studios de la capitale dédiés à la boxe sont ouverts à tous les publics, des débutants aux plus expérimentés. Leur leitmotiv : s'amuser et prendre du plaisir tout en boxant.

Punch Boxing Studio

A deux pas de l'avenue des Champs-Elysées, le Punch Boxing Studio accueille novices et sportifs pour des cours de 50 minutes mêlant boxe et bootcamp, lesquels se déroulent dans une salle plongée dans l’obscurité. Un concept tout droit venu des Etats-Unis et des pays anglosaxons. Pendant dix rounds, on enchaîne squats, burpees et jumping jacks - avec haltères et bancs - dans l’espace dédié au renforcement musculaire. Puis on enfile les gants et on se dirige vers les aquabags, ces sacs remplis d’eau qui amortissent les coups, que l’on frappe avec plus ou moins de force et de précision. Le tout rythmé par une musique entraînante et la voix du coach. Ce dernier doté d’un micro enchaîne les conseils et les encouragements, tel un entraîneur au bord du ring. A noter qu'un autre Punch Boxing Studio se situe au 3, rue de Richelieu, dans le 1er arrondissement.

Punch Boxing Studio Champs-Elysées, 26, rue de Berri, Paris 8e. 719 € pour le pack 40 sessions valable un an. 249 € la formule de 10 sessions valable 6 mois. 29 € le cours. 15 € l’offre d’essai.

© Punch Boxing Studio

La Villa M

Situé au 2e étage de la Villa M, lieu hybride de la rive gauche, le club de boxe et de fitness dispose d’un espace de plus de 250 m2 imaginé par Philippe Starck, avec ring de 5x5m, machines de cardio-training dont rameurs et tapis de course, poids et sacs de frappe en cuir. Accessibles à tous, des entraînements de boxe anglaise, de pieds-poings et de préparation physique sont prodigués - toujours avec bienveillance - par des coachs expérimentés, qui combattent encore pour certains, à l’instar de Mickael Marie Sardi. Les membres peuvent choisir des cours collectifs (huit personnes maximum) ou particuliers dans le cadre d’un programme personnalisé. Depuis la rentrée, le club propose également des séances pour les enfants et les adolescents, de 7 à 16 ans, le mercredi après-midi (36 € par mois sur 10 mois, hors vacances scolaires). A noter que la Villa M offre la possibilité de rencontrer des médecins qui accompagneront entre autres les sportifs qui remontent sur le ring après une blessure.

La Villa M, 24-30, bd Pasteur, Paris 15e. 135 € par mois avec engagement de 12 mois. 200 € par mois sans engagement. 80 € le cours particulier. 30 € la séance découverte.

© La Villa M

L'Usine Saint-Lazare

Depuis la rentrée, L’Usine Saint-Lazare présente le Rocky Spirit, un cours complet et inédit orchestré par le coach Yoann Perez, qui permet de suivre un entraînement physique digne de celui de l’inégalable Rocky Balboa. Si cette discipline est ouverte à tous, mieux vaut tout de même être en bonne condition physique pour suivre les exercices qui s’enchaînent à une vitesse folle… mais avec des pauses pour reprendre son souffle, rassurez-vous. On commence par le combo corde à sauter, battle rope, kettlebell, sans oublier des séquences de shadow boxing (de la boxe sans gants, ndlr), avant de monter sur un vélo pour un sprint haletant. On enfile ensuite les gants pour se concentrer sur les sacs de frappe et jouer des coudes sur le ring. La session s’achève par du gainage et des pompes. On peut coupler le Rocky Spirit avec un cours de HIIT Boxing, proposé cinq fois par semaine.

L'Usine Saint-Lazare, 1, cour du Havre, Paris 8e. 1.900 € l'abonnement annuel avec un accès à tous les clubs.

© Veeren

Outboxe

Ce tout nouveau studio vient d’ouvrir ses portes en plein cœur de la capitale. Et à sa tête, le célèbre coach britannique Toby Huntington-Whiteley. Ici, on vous promet de «brûler jusqu’à 1.000 calories par cours de 50 minutes». Les sessions sont limitées à 16 personnes maximum pour que chaque participant puisse être corrigé sans craindre la blessure. Chacun des entraîneurs développe sa propre méthode, mais celle-ci se compose toujours de 50% de boxe et 50% de bootcamp. De quoi affiner sa silhouette, réduire sa tension artérielle et tout simplement améliorer sa condition physique. Outre la salle de sport, Outboxe compte aussi un concept-store et un coffee-shop pour profiter d'un café, d'un jus de fruits ou d'un milk-shake protéiné après l'effort.

Outboxe, 13, rue de la Sourdière, Paris 1er. A partir de 15 € le cours avec le pack Première fois.

© Outboxe

Le Cercle Boxing

Au Cercle Boxing, il n’y a aucun face-à-face, ni de choc avec l’adversaire puisque seuls les aqua-bags sont utilisés. Les entraînements de 50 minutes se déroulent dans une salle à la lumière tamisée pour renforcer la concentration. La musique aide, quant à elle, à lâcher prise et à se défouler. Côté boxe, on exécute plusieurs combos en faisant appel aux six coups classiques de la discipline que l’on aura appris en début de cours. Pour la partie bootcamp, on enchaîne les exercices destinés à travailler notamment les abdominaux, les hanches et les fessiers.

© Le Cercle Boxing

Le Cercle Boxing propose également une fois par mois le Cercle Beyond. S’appuyant sur la même méthode, le cours dure 80 minutes et est structuré en 12 rounds. La prochaine session se tiendra ce dimanche 16 octobre, à 14h.

Le Cercle Boxing, 6, rue de Clignancourt, Paris 18e. 29 € le cours. 29 € le Welcome Pack incluant deux sessions. 239 € les 10 cours. 719 € les 40.