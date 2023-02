Horoscope : voici le signe astrologique qui passera la meilleure Saint-Valentin

Les personnes nées sous ce signe de Feu peuvent s'attendre à vivre une belle soirée pour la Saint-Valentin.

D'après Claude Alexis, le célèbre astrologue et voyant, plusieurs signes astrologiques vont passer une bonne Saint-Valentin cette année : Cancer, Lion, Vierge, Balance... Mais celui qui va tout particulièrement profiter de cette journée placée sous le signe de l'amour, c'est le Bélier.

En effet, pour les natifs en couple, «la complicité sera très présente», affirme le spécialiste du Zodiaque. Le jour J, ils feront preuve d'une grande imagination pour pimenter la soirée et la rendre mémorable. Ils seront dans la séduction et partageront «de nombreuses activités et de jeux en amoureux».

Et que les Béliers qui n'ont pas encore trouvé leur moitié se rassurent. Ils pourraient bien ne plus rester célibataire très longtemps. En effet, «le charisme du Bélier célibataire sera à son maximum» et «il va faire une rencontre bouleversante», affirme Claude Alexis, qui exerce depuis 35 ans.

le verseau aussi

Les personnes nées sous le signe du Verseau sont elles aussi avantagées côté coeur. Le charme du Verseau célibataire «provoquera des émeutes». Ce natif ira «vers les autres avec une bonne humeur et un humour désarmant».

En couple, «vous passerez de longs moments à discuter et à faire le point sur votre relation». Et cela sera très positif, souligne l'expert, «car vous pourrez mettre à plat vos frustrations et vos désirs».