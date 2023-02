Crète : 10 lieux incontournables à visiter

Plus grande île de la Grèce, la Crète a plus d'une corde à son arc. Sites historiques, plages, eaux cristallines et belles balades sont au rendez-vous de cette destination culturelle et nature, agréable toute l'année. Voici les 10 lieux incontournables de cette destination.

La ville de la Canée

Une ville pleine de charme. A l'ouest de l'île sur la côte nord, la Canée, également appelé Chania, figure parmi les plus belles villes de Crète. Ancienne capitale de l'île, elle doit sa réputation à son port vénitien datant du 14e siècle, sa vieille ville et ses façades aux couleurs chatoyantes.

Le palais de Knossos

Destination patrimoniale, la Crète compte plusieurs sites d'exception. Parmi eux, le palais de Knossos, aux environs d'Héraklion, réserve une plongée dans l'histoire. Celle de la première civilisation européenne : les Minoens. Les vestiges de ce site archéologique, doté autrefois de 1.300 pièces et découvert au 19e siècle, reflète la richesse de cette civilisation, ayant prospéré entre 3.000 et 1.500 avant JC. Selon la légende, le palais aurait appartenu au roi Minos, fils de Zeus et d'Europe et serait lié aux mythes de Dédale, d'Icare et du Minotaure. Ce dernier y aurait été enfermé avant d'être tué par Thésée, qui s'échappa du palais labyrinthique grâce au fil d'Ariane, fille de Minos.

Le monastère d'Arkadi

Autre lieu symbolique, le monastère d'Arkadi, situé à une vingtaine de kilomètres de Réthymnon, est le plus connu de l'île. Achevé au 16e siècle, il séduit pour sa majestueuse façade mais doit sa réputation à un épisode tragique, quand en 1866, après deux jours de siège de l'armée ottomane, 700 femmes et enfants et 260 combattants crétois y périrent, préférant mettre le feu à la poudrière du monastère, plutôt que de se rendre. Le site est aujourd'hui devenu un symbole de liberté.

La plage d'Elafonisi

C'est l'une des plages les plus photogéniques et les plus connues de Crète. Située à l'extrémité ouest de l'île sur la côte sud, le site d'Elafonisi est plébiscité pour son sable rose et ses eaux turquoises peu profondes.

Réthymnon

Située sur la côte Nord, Réthymnon a plus d'un atout charme à dégainer au fil de ses ruelles. Son vieux port, sa vieille ville, sa forteresse du 18e siècle surplombant les eaux, mais aussi sa mosquée dont le minaret domine la ville, témoignent de son riche passé.

L'île de Spinalonga

Ile forteresse située dans le golfe de Mirabello, Spinalonga est un site chargé d'histoire et de drames. Ayant successivement appartenu aux Vénitiens, à qui l'on doit les fortifications de l'île, puis aux Ottomans, l'île est devenue en 1903 une léproserie, c'est à dire un hôpital où l'on soignait les lépreux. Les malades, craints et traqués par les autorités, y étaient envoyés pour finir leurs jours dans de terribles conditions. Dernière léproserie d'Europe, il faudra attendre 1957 pour que le site ferme. Aujourd'hui inhabitée, l'île se visite.

Les gorges de Samaria

A l'ouest de la Crète, les gorges de Samaria sont classées site de grande beauté naturelle depuis 1973. Longues de 16 kilomètres, elles figurent parmi les gorges les plus longues d'Europe. Site incontournable ouvert du 1er mai à fin octobre, ses paysages époustouflants attirent chaque année 300.000 randonneurs.

La région de Lassithi et ses moulins à vent

Destination nature, la Crète séduit également par ses terres. Parmi elles le plateau de Lassithi, à l'ouest de l'île, offre des paysages préservés et abrite de jolis moulins à vent aux toiles blanches typiques de la région.

Le site archéologique d'Aptera

Aptera a compté parmi les cités les plus importants de Crète et connue son apogée à la fin du 4e siècle avant JC. Son site archéologique surplombant la baie de Souda réserve une plongée dans l'histoire à travers notamment ses vestiges d'un amphithéâtre, ses citernes et thermes datant de l'époque romaine.

La plage de Balos

Elle fait de la concurrence au site d'Elafonisi et son sable rose. Avec ses eaux turquoise et son lagon transparent, Balos figure parmi les plus belles plages de l'île. Situé à l'extrême ouest, le site se prête également aux belles randonnées.