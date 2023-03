Coiffure : cette tendance des années 2000 qui cartonne actuellement

Cette coupe de cheveux très en vogue dans les années 2000 fait son grand retour sur les têtes.

Les franges ont la cote. On a vu sur toutes les têtes la frange rideau ou encore la babydoll. Mais un autre type de frange, plus inattendu, est en train de faire son grand retour.

Il s’agit de la fameuse… frange sur le côté. Très tendance dans les années 2000, cette mèche rabattue sur le côté du front semble en effet revenir en force.

Plusieurs personnalités se sont affichées avec cette coupe, notamment l’actrice américaine Jennifer Garner, lors l’avant-première de la série «Party Down» à Los Angeles, le 22 février dernier, rappelle Femme Actuelle.

Adaptée aux cheveux longs et courts, la frange sur le côté est connue pour donner l'impression d'avoir un visage plus fin.

la raie sur le côté revient elle aussi

Et ce n’est pas la seule coiffure du passé remise au goût du jour. Très dégradée et longue sur la nuque, la coupe mulet, look phare des années 1970, connaît elle aussi un grand succès.

Mais, outre la frange sur le côté, en 2023, c'est la raie sur le côté qui va s'imposer comme l'une des coupes tendance. Ce style capillaire a largement été arboré pendant la Fashion Week printemps-été 2023.