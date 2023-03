Voici le signe astrologique qui serait le plus travailleur

Ambitieux et persévérant, ce signe de Terre est du genre à travailler sans compter ses heures.

Le Capricorne est le signe le plus travailleur du Zodiaque. En effet, les personnes nées entre 22 décembre et le 20 janvier sont connues pour être sérieuses et consciencieuses.

Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, ce natif accorde beaucoup d’importance à sa carrière professionnelle et a un sens acharné du travail, faisant parfois passer sa famille au second plan.

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, souligne en effet que le Capricorne «a tendance à passer plus de temps à son travail que chez lui avec ses proches.»

Dirigé par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, aux lois, et à la patience, il a «le sens des responsabilités», et fait son travail de manière efficace et appliquée.

En somme, c’est un peu l'employé idéal, et il est aussi très ambitieux. «Il aime réussir et gravir les échelons». Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube, précise que, généralement, ce signe se tourne vers «des métiers de précision et méticuleux, comme architecte». Autres filières quipeuvent le tenter : l'immobilier et la bourse.