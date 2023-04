Mode : quels seront les imprimés tendance du printemps/été 2023 ?

Le printemps est là et avec lui, les grandes tendances à ne pas manquer. Parmi les imprimés incontournables de cette saison, les motifs floraux, zébrés, léopard et «aura» ont assurément la cote.

La nouvelle tendance «Aura»

Cousin du tie and dye - d'ailleurs toujours présent dans les collections ce printemps - l'imprimé Aura et son dégradé de couleurs chatoyantes qui cette fois s'entremêlent sans démarcation contrairement à la technique du shibori, est la nouvelle tendance de cette saison. Un motif dont le nom Aura s'inspire du halo de lumière qui entourerait l'enveloppe corporelle et son énergie. Un imprimé qui communique assurément de bonnes vibrations.

L'imprimé zébré et léopard au-coude à-coude

Les imprimés animaliers vont et viennent au gré des saisons. Ce printemps, rayures zébrées et motif léopard figurent parmi les impressions qui ont séduit la planète mode. Combinaison, robe, chemisier, body, toutes les pièces du dressing leur disent «oui» pour un effet «wild» garanti.

Les motifs floraux bourgeonnent toujours

Elles ne quittent plus les collections. Imprimé star de l'été au fil des saisons, les fleurs continuent de bourgeonner. En grand format mais aussi en version liberty, elles poussent encore cette année et n'hésitent pas à se décliner dans des motifs toujours plus audacieux.