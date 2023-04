Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la marmotte et le paresseux ne sont pas ceux qui ont le plus besoin de sommeil. Voici les 5 animaux qui dorment le plus.

Le paresseux

Le paresseux n’a besoin «que» de 14 heures quotidiennes. A l'état sauvage, il dort même moins, entre 9 à 10 heures. Si le paresseux est aussi lent, c’est parce que son régime alimentaire, composé exclusivement de feuilles, ne lui donne pas beaucoup d’énergie.

Le chat

Ce n'est un secret pour personne, dans la journée, les chats jouent un peu avec leur maître, font leur toilette, mangent leurs croquettes, et surtout, ils dorment. Ces petites boules de poils peuvent se reposer jusqu’à 16 heures par jour.

Le tatou géant

Sur la troisième marche du podium on retrouve le tatou géant. Après avoir dégusté quelques fourmis ou quelques termites, il s’autorise une bonne sieste. Plus précisément, ce mammifère à carapace passe près 18 heures par jour dans les bras de Morphée.

La chauve-souris

Suspendues par les pattes la tête en bas, les chauves-souris dorment près de 20 heures par jour. A noter que cette position ne leur demande aucune énergie. Avoir la tête en bas leur permet de s'envoler plus vite si un prédateur tente de les attaquer.

Le koala

Et la palme de l’animal qui dort le plus revient au koala. Il peut dormir jusqu’à 22 heures par jour. Et quand le marsupial ne dort pas, il mange des feuilles d'eucalyptus. Le koala a une espérance de vie de 15 ans en moyenne. Il passe donc environ 12 ans de sa vie à dormir.