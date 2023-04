Voici le signe astrologique qui serait le plus passionné

Ces deux signes astrologiques sont les plus passionnés du Zodiaque. Tous deux sont gouvernés par Mars, la planète de l'action et de la pulsion.

Le Bélier est connu pour être l'un des signes les plus passionnés. Lié à l'élément Feu et dirigé par Mars, planète symbolisant la pulsion et l'action, le Bélier «vit tout avec beaucoup d’intensité», explique l’astrocoach Nathalie Marcot. Courageux et dynamique, ce natif «aime le challenge et fonce tête baissée».

Quand il rencontre une personne et qu’elle lui plaît, «il s’emballe tout de suite en pensant que c’est la femme ou l’homme de sa vie. Il tombe rapidement amoureux». Cependant, «tout peut redescendre aussi vite».

et le scorpion

Autre signe connu pour être très passionné : le Scorpion. Intuitif et magnétique, cet animal à pinces «a besoin d’avoir des sensations fortes et veut se sentir vivant». C’est pourquoi le Scorpion «fait tout avec passion».

Dirigé par Pluton et Mars, le Scorpion a tendance «à s’investir à fond, surtout en amour. C’est un signe volcanique.» Avec lui, «il n’y a pas de demi-mesure», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.