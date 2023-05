Voyage : voici les 5 destinations où le risque de tomber malade est le plus important, selon Forbes

En compilant des témoignages de voyageurs, le magazine Forbes a publié un classement des destinations où les touristes sont le plus susceptible de tomber malades en 2023.

Rien de tel qu'un virus ou une bactérie pour gâcher des vacances attendues de longue date. Afin d'éviter les mauvaises surprises, le magazine Forbes a établi le classement des destinations où il est le plus fréquent de tomber malade.

Pour constituer cette liste, Forbes s'est appuyé sur l'analyse de quelque 2,4 millions de messages publiés sur des forums de voyage et contenant des mots-clés tels que «salmonelle», «gastro-entérite», «e-coli» et «intoxication alimentaire».

Ces données ont ensuite été croisées avec les recommandations vaccinales des autorités sanitaires américaines et britanniques, en tenant également compte des zones où il est déconseillé aux touristes de boire l'eau du robinet. Le Forbes Advisor Travel Bug Index a ainsi attribué une note sur 100 à chaque destination.

Punta Cana, République dominicaine

Avec le score de 90,4 sur 100, Punta Cana occupe cette triste première place. D'après les recherches de Forbes, 9,61% de touristes ayant visité la ville et utilisant les forums de voyage se sont plaints d'y être tombés malade.

Punta Cana fait partie des zones où il est déconseillé de consommer l'eau du robinet et où un faible risque de contracter le paludisme est signalé. Les autorités sanitaires conseillent de faire deux vaccins avant de s'y rendre : contre l'hépatite A et le tétanos.

Charm el-Cheikh, Egypte

Plus de 6.000 messages de voyageurs tombés malades à Charm el-Cheikh ont été trouvés sur les forums de voyage dans le cadre du Forbes Advisor Travel Bug Index. Plusieurs touristes disent avoir souffert d'intoxications alimentaires dans cette ville, qui obtient un score de 83,5 sur 100.

Là encore, la consommation de l'eau du robinet est déconseillée et les vaccins contre la poliomyélite et le tétanos sont recommandés par les autorités sanitaires. Aucun signe de paludisme n'est en revanche signalé, selon Forbes.

Sal, Cap-Vert

L'une des îles les plus populaires du Cap-Vert se classe en troisième position, avec un score de 70,6 sur 100. Plus de 11% des touristes ayant utilisé les forums de voyage consultés ont fait état d'une maladie contractée sur place.

Il est recommandé aux voyageurs d'être vaccinés contre l'hépatite A, le tétanos et de ne pas boire l'eau du robinet. Le risque de paludisme est qualifié de faible, mais il est malgré tout conseillé de se procurer des comprimés antipaludéens, par précaution.

Playa del Carmen et Cabo San Lucas, Mexique

Ces deux villes mexicaines occupent respectivement la 4e et la 5e place du classement. Toutes deux obtiennent le même score au Forbes Advisor Travel Bug Index, à savoir 63 sur 100.

Et en Europe ?

En 17e place au classement mondial, la ville de Benidorm, en Espagne (26,4/100), arrive en tête des principales destinations européennes où les voyageurs sont les plus susceptibles de tomber malades.

La deuxième position est occupée par Londres (21,7/100 et 21e rang mondial), tandis que la ville bulgare de Sunny Beach (21,5/100) occupe la troisième place du podium européen. Enfin, Paris (19,4/100) et l'île espagnole de Tenerife (19,3/100) sont respectivement 4e et 5e.