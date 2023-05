EuroMillions : voici les 13 numéros qui sortent le plus souvent

Vous rêvez de remporter le jackpot à l’EuroMillions mais vous ne savez pas quels numéros jouer ? Un site a dressé une liste des neuf numéros qui sortent le plus fréquemment.

Et si la chance n'était pas qu'une question de hasard? Le site Tiragegagnant.com, connu pour ses pronostics sur les jeux d'argent, a dévoilé les 9 numéros ainsi que les 4 chiffres complémentaires qui sortent le plus souvent à l’EuroMillions.

«Nos pronostics sont des aides à la prise de décision et ils ne constituent en rien une méthode scientifique. Il n’existe pas de système miracle pour contrer une probabilité de 1 sur 139 millions de combinaisons», a tout de même rappeler le site.

On y découvre ainsi que le numéro 19 est celui qui a connu le plus de sorties, avec 188 tirages à son actif. Arrive ensuite le 23 avec 186 sorties et le 21 avec 185 sorties.

Deux chiffres arrivent ex aequo en quatrième position. Il s’agit des numéros 42 et 44, qui sont respectivement sortis 184 fois à l'EuroMillion. Ils sont suivis du numéro 50, qui compte 180 sorties.

En sixième position, arrivent les numéros 26 et 17, qui sont tous les deux sortis 180 fois. Ils sont suivis par le numéro 37, qui a connu 177 sorties.

En huitième position, ce sont trois numéros qui sont sortis 176 fois : le 29, le 25 et le 10. À la neuvième place se trouvent les numéros 27 et 5, sortis 173 fois.

Du côté des numéros complémentaires, le numéro 3 est en tête de classement, avec 336 sorties. Il est suivi par le numéro 2 (330 sorties), le numéro 8 (319 sorties) et le numéro 9 (297 sorties).