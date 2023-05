Tourisme : Voici les 5 plus beaux GR à faire en France 

La randonnée figure à la première place des activités sportives des Français, avec 27 millions de pratiquants selon la dernière étude menée fin 2021 pour le compte de la Fédération Française de Randonnée. Pour ces amoureux des sentiers, voici 5 suggestions de GR parmi les 300 que compte la France, à découvrir du nord au sud.

Le GR de Pays «Tour de la Suisse Normande»

Elu chemin de grande randonnée préféré des Français 2023, le GR de Pays «Tour de la Suisse normande», situé à cheval sur le Calvados et l'Orne, s'étend sur 113 km. Avec ses paysages de montagne en Normandie, il est ponctué de massifs rocheux surplomblant gorges, plaines et bocages alentour. Ce circuit en boucle de six jours au départ de Thury-Harcourt peut se scinder en six étapes.

Le GR de pays «Tour de Belle-île-en-mer»

Celui-là a été récompensé l'année dernière. Tenant du titre de GR préféré des Français 2022, ce circuit de randonnée effectuant le tour de Belle-Ile-en-Mer, dans le Morbihan, offre de son côté 85 km de sentiers balisés longeant le littoral. Avec à la clef des paysages sauvages à couper le souffle - à préserver évidemment - où le bleu de l'Atlantique contraste avec le vert et jaune de la faune et de la flore, de nombreuses falaises, des plages et trois phares que compte l'île.

Le GR 120 sentier du littoral de la côte d'Opale

De Gravelines au Pas d’Authie, dans le Nord pas de Calais, le GR 120 fait assurément son effet. Longeant la Côte d'Opale sur un peu plus de 140 km, ce circuit littoral multiplie les étapes spectaculaires. Parmi elles : les caps Blanc Nez et Gris-Nez - d'où l'on peut apercevoir les côtes anglaises par beau temps - les longues étendues de sable ou encore la baie d'Authie où des phoques se prélassent.

Le GR 71 «Tour du Larzac»

Plus au sud, dans l'Aveyron, au cœur du parc naturel régional des Grands Causses, le GR 71 C&D «Tour du Larzac» ne manque pas de caractère. Coup de cœur du jury de spécialistes de l'édition 2023 du GR préféré des Français, ces deux boucles, l'une de 84 km au départ de Couvertoirade, l'autre de 112 km depuis Millau, traverse le plateau du Larzac et ses paysages saisissants entre pitons rocheux, grands espaces et villages fortifiés.

Le GR 52 la vallée des merveilles parc du mercantour

Cap au Sud-Est enfin. Direction les Alpes-Maritimes. De Saint-Dalmas-Valdeblore à Menton, ultime ville française avant la frontière italienne, le GR 52 traverse le parc du Mercantour sur 98 kilomètres, avec comme point d'orgue sa vallée des merveilles, un paysage minéral où l'on observe les traces des premiers hommes. Un voyage dans le temps qui atteint son apogée autour du mont Bégo, classé monument historique en 1989 et paré de plus de 40.000 sculptures rupestres.