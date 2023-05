Vacances d’été : voici les 5 destinations où les prix des billets d’avion augmentent le plus

Le prix des billets d'avion est à la hausse. En moyenne, sur le mois d’avril au départ de la France, un billet coûte 20,1 % de plus que l’année dernière à la même période toutes destinations confondues, selon l’indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP). Mais certaines zones géographiques subissent plus fortement cette hausse des coûts. Voici les 5 régions où le prix a le plus augmenté.

Les Antilles : plus de 30 % entre avril 2022 et 2023

Depuis la métropole, les Antilles figurent parmi les destinations domestiques à avoir connu la hausse la plus importante avec des tarifs ayant augmenté de 31,6 % entre avril 2022 et 2023.

L’Asie Pacifique : près de 29 % entre avril 2022 et 2023

Le coût des vols long-courriers au départ de la France est lui aussi en hausse. En moyenne les prix des billets a augmenté de 23,4 % entre avril 2022 et 2023. La région Asie Pacifique arrive en tête avec une hausse de 28,8 % à un an d’intervalle. Une augmentation du prix des billets encore plus frappante si l’on compare à la période pré-Covid, puisqu’entre avril 2019 et le mois dernier les prix sont en hausse de 51 %.

Le Moyen Orient : plus de 28 % entre avril 2022 et 2023

Avec une augmentation de 28,6 % sur une année glissante entre avril 2022 et 2023, le prix des billets pour le Moyen Orient est quasi similaire au prix des billets pour les pays d’Asie Pacifique et figure parmi les destinations internationales à avoir le plus augmenté.

L’Europe : plus de 26 % entre avril 2022 et 2023

Le réseau moyen-courrier n’est pas non plus épargné par la hausse des tarifs. La Suisse, le Royaume-Uni et l’espace économique européen (EEA), composé des 27 pays membres de l’UE auxquels s’ajoutent la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ont connu une hausse de plus de 26 % en glissement annuel entre avril 2022 et 2023. Cette augmentation s’élève à plus de 30 % entre avril 2019 et avril de cette année.

Les Amériques : plus de 22 % entre avril 2022 et 2023

De leurs côtés, les prix des billets pour l’Amérique latine et l’Amérique du Nord affichent une augmentation respective de 22,5% et 22,4% entre avril 2022 et 2023. Une hausse relativement stable par rapport à avril 2019 puisqu'elle flirtait déjà respectivement avec les 22,1 % et 27,2 %.