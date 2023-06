Voici les 6 meilleures crèmes solaires pour cet été 2023

Une bonne protection contre les rayons UV ainsi qu'un faible impact environnemental sont nécessaires pour choisir sa crème solaire. Voici une sélection de produits efficaces et respectueux de l’écosystème marin, pour bronzer sans polluer.

Perturbateurs endocriniens, substances cancérigènes, impact néfaste sur l'environnement… Alors que l'été se rapproche, choisir une crème solaire efficace et saine relève souvent du défi. Car si elles protègent contre les rayons UV responsable du vieillissement de l’épiderme ou de maladies plus graves, les protections solaires sont parfois à l’origine de véritable dégâts environnementaux.

En effet, après s’être diluées dans l’eau à force de baignades, les composantes chimiques des crèmes telles que l’oxybenzone ou encore l’octinoxate viennent se dissoudre dans les océans et les mers. Près de 25.000 tonnes de produits solaires se répandent dans ces eaux chaque année. Les coraux et tout l’écosystème marin n’y survivent pas.

Dès lors, pour se protéger tout en limitant l’impact environnemental il est nécessaire, lors du choix de sa crème, de se tourner vers des filtres UV minéraux, de privilégier des ingrédients biodégradables et d’éviter les filtres UV chimiques. Plusieurs marques de cosmétiques ont ainsi adopté une politique de développement durable et développé des crèmes éco-responsables.

Ambre Solaire Eco-Conçu par Garnier

Chez L’Oréal, les solvants nuisibles pour l‘environnement ont été remplacés par des solvants verts facilement recyclables. Les produits de chez Garnier, Vichy, Mixa, appartenant au groupe L’Oréal sont ainsi concernés.

SeventyOne Percent

Développé par deux surfeurs, Marc Levy et Raphaël Vannier, le nom de la marque SeventyOne Percent -70% en français – fait référence à la composition de l’eau dans le corps humain et sur terre. Les produits proposés par cette marque contiennent à minima 80% d’actifs naturels, sans aucune trace de sulfate, nanoparticules ou encore parabènes.

Lait solaire Waterlover par Biotherm

Des filtres solaires éco-testés, un flacon composé à 100% de plastique recyclé et recyclable, et une base de formule biodégradables à 97%, les crèmes Waterlover ont été reconnues en 2020 par l’UFC Que Choisir, comme les produits les plus respectueux de l’environnement.

Fluide léger haute protection par Nuxe

Engagée aux côtés de l’association Oceanoplastic, pour un océan sans plastique, Nuxe a développé une protection solaire contenant des filtres résistants à l’eau et facilement biodégrables.

La gamme solaire de Caudalie

Il y a plusieurs années, la marque française a proscrit tous les filtres controversés de ses formules et créer un système filtrant pour ses crèmes qui protège aussi bien les océans que la peau.

Biologique Recherche

La marque Biologique Recherche propose une seule protection SPF25 à base de dioxydes sans nano-particules, mais avec des protecteurs 100% naturels tels que des extraits de riz, de coralline rose et d’huile de Karanja.