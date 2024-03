Santé : voici les 4 aliments à ne jamais verser dans son café

Boire un café le matin semble indispensable pour beaucoup de personnes pour bien commencer la journée. Mais attention, y ajouter certains aliments favoriserait les inflammations et la prise de poids.

Avec du lait, avec du sucre, sans rien, chaque personne agrémente son café différemment. La boisson la plus appréciée des Français, avec une consommation annuelle de 3 kilos en moyenne par personne, peut s’avérer mauvaise pour la santé si certains aliments y sont ajoutés, selon des diététiciennes interrogées par le magazine Shefinds. Voici les quatre aliments à éviter de mélanger avec son café.

La crème fraîche

Certes, un café noir peut paraître fade, et c’est pourquoi certaines personnes y ajoutent de la crème. Selon une étude de E-import, un site américain spécialisé dans le domaine, les 2/3 des Américains ajoutent de la crème ou du sucre dans leur café.

Cependant, certaines crèmes contiennent un haut taux de sucre, ce qui provoque des pics de glycémie, et par conséquent, des prises de poids. Cet aliment est souvent riche en matières grasses et responsable parfois d’hypercholestérolémie. «Les sucres ajoutés dans ces crèmes doivent être pris en compte lors de la préparation du café. La plupart des crèmes à café contiennent une quantité inutile de calories, de graisses et de sucres ajoutés, quelle que soit leur base», selon Trista Best, diététicienne.

Le sucre et les sirops

À l’instar de la crème, le sucre et les sirops représentent un risque accru pour la santé. La majorité des sirops sont très sucrés et augmentent le taux de glucose dans le sang, ce qui entraîne des prises de poids. Le sucre, lui, contient énormément de fructose, qui peut être mauvais pour la santé si la consommation de ce dernier est trop fréquente. Cela peut entraîner des formes de diabète et perturber le système immunitaire. Une absorption à outrance de sucre favorise aussi l’apparition d’éruption cutanée sur la peau, des inflammations de l’estomac mais également des rides prématurées.

La crème fouettée

Comme sa petite sœur la crème fraîche, la crème fouettée représente un aliment peu sain pour le corps humain. Bourrée de calories, une dose de crème fouettée contient environ huit calories, un gramme de gras et une demie cuillère de sucre, ce dont votre métabolisme n’a pas besoin. De plus, cet aliment est souvent vendu dans des contenants sous pression qui ont besoin de protoxyde d’azote pour fonctionner. Et ce composé chimique pollue trois cents fois plus que le CO2. Une fois que le protoxyde d’azote a quitté la bouteille, il reste 120 ans dans l’atmosphère.

Les édulcorants

Si vous pensez que les édulcorants offrent une meilleure alternative à la crème et aux sirops, vous vous trompez. En effet, ces derniers contiennent du sucralose et de l’aspartame, tout ce que vos intestins détestent. Une accumulation de ces édulcorants artificiels fragilisent la flore intestinale et entraînent parfois un déséquilibre appelé dysbiose. Son impact sur la santé peut alors être multiple : fatigue, diarrhées, constipation, ballonnements, déficit immunitaire ou troubles de la digestion.

Les édulcorants entraînent également une appétence pour le sucre. Le début d’un cercle vicieux qui termine souvent par une prise de poids et des kilos en trop.