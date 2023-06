Fête des pères 2023 : 5 T-shirts à message à offrir selon son profil

La fête des pères se tiendra ce dimanche 18 juin. Pour ne pas manquer le coche, les T-shirts à message ont toujours la cote. Chaque année, les marques de prêt-à-porter dévoilent de nouveaux modèles. Des pièces qu'il est aussi possible de personnaliser, à adapter à la personnalité de son paternel.

Le père modèle

La nouvelle collection signée Jules fait la part belle aux pères modèles. Au programme des jeux de mots savoureux - «l'original, de mieux en mieux», «l'unique, fait pour durer», «parfait (ou presque)» (15,99 €) et des modèles à porter en duo père/fils, avec des pièces se répondant avec humour.

Le fan des jeux vidéo

Il est accro aux jeux vidéo? Pas besoin d'aller cherche plus loin. Célio signe, entre autres modèles cette saison, son modèle «Geek Dad» (15,99 €). Un t-shirt à retrouver en prime dans un coffret cadeau original, reprenant les codes des manettes de jeu.

Le papa cool

Il est toujours prêt à rire et vivre avec lui est une partie de plaisir. Le modèle «Funky Dad» (35€) au look vintage, spécialement imaginé par Les Raffineurs, est fait pour lui. Un modèle qui se décline en trois coloris : blanc, bleu marine et vert.

Le paternel toujours optimiste

Il prend la vie du bon côté et apporte la sérénité au sein du foyer, Maison Labiche Paris a le modèle qu'il vous faut soigneusement brodé de la mention «good vibes» (65 €), l'une des multiples punchlines imaginées par la griffe. Le choix ne manque d'ailleurs pas. «Grand cru», «Main Character», «Jogging is my thing»... figurent également parmi les broderies proposées cette saison par la maison, sans compter qu'il est également possible de jouer la carte de la personnalisation.

Le père adepte du grand large

La voile, c'est son dada. La marque de vêtements écoresponsables Maison FT a conçu cette saison un modèle spécialement pour lui. Un t-shirt mêlant humour et jeux de mots, barré de la mention «Mâle de mer» (45 €).