«Que nos papas vivent longtemps» : le message émouvant de Volodymyr Zelensky pour la Fête des pères

A l’occasion de la fête des pères, qui a lieu ce dimanche 18 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit un message émouvant saluant le courage de tous les pères ukrainiens qui sont sur la ligne de front et qui défendent l’Ukraine contre les soldats russes.

«Papa... Ce mot est entendu des millions de fois chaque jour, et il est toujours synonyme de protection, de force et d'amour illimité. En ce jour de fête des pères, je souhaite que le plus grand nombre possible d'Ukrainiens entendent le mot «papa»», a écrit le président ukrainien.

Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: «Тато!» Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій,… pic.twitter.com/LRSDe1N0Yq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2023

«Que nos pères vivent longtemps et en bonne santé. Et que tous les pères qui sont sur la ligne de front puissent rentrer chez eux ! Merci à tous les pères ukrainiens, à toutes les familles ukrainiennes pour nos guerriers forts et courageux qui défendent l'indépendance de l'Ukraine et qui se battent pour la survie de l'Ukraine», a-t-il ajouté.

Une deuxième conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Londres

A l’heure où les combats continuent, des responsables de plus de 60 pays et des centaines de dirigeants de grandes entreprises mondiales sont attendus la semaine prochaine à Londres pour la deuxième Conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine, a annoncé samedi le gouvernement britannique.

«La reconstruction de l'économie ukrainienne est aussi importante que sa stratégie militaire», doit notamment affirmer le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, à l'ouverture de cet événement qui se tiendra mercredi et jeudi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence.

«La bravoure de l'Ukraine sur le champ de bataille doit aller de pair avec la vision du secteur privé d'aider le pays à se reconstruire et à se redresser», doit encore dire le dirigeant britannique, soutien de la première heure de Kiev, selon un communiqué de Downing Street.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le nombre de morts et blessés est d'environ 150.000 de part et d'autre, selon les estimations occidentales.