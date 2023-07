Voyager sans voiture : voici les 5 meilleures villes à explorer à pied

Les vacances approchent et il est parfois difficile de trouver une destination où il n’est pas nécessaire d’être véhiculé. Voici les 5 meilleures villes que l’on peut visiter sans voiture.

Pas de permis ou pas les moyens de louer une voiture? Il est parfois difficile de voyager dans ces conditions. Pourtant, il existe de nombreuses villes où l’on peut se déplacer d’un bout à l’autre à pied.

L’île de Porquerolles, France

Il est très simple de se rendre sur l’île de Porquerolles. Il suffit de prendre une navette depuis les villes de Toulon ou d’Hyères. Le trajet est très rapide.

Une fois sur l’île, le centre-ville est facile d’accès puisqu’il se situe juste à côté du port.

Mais le plus intéressant sur cette île, se sont ses plages. Elles ont d’ailleurs été considérées à plusieurs reprises comme les plus belles plages d’Europe.

Pour s’y rendre il faut néanmoins marcher plusieurs minutes puisqu’elles sont assez éloignées les unes des autres. Pour les plus flemmards, il est possible de louer des vélos sur place. L’île regroupe plusieurs sentiers de randonnée et de pistes cyclables

Munich, Allemagne

Le centre-ville de Munich regorge de sites touristiques faciles d’accès lorsque l’on n’a que nos pieds comme moyen de locomotion.

Il y a notamment le jardin anglais qui est l'un des plus grands d'Europe. Dans un cadre idyllique, on peut y apercevoir de supers lacs et même un salon de thé japonais.

En plus du jardin, Munich est réputé pour ses bâtiments publics décorés dans un style typiquement bavarois comme la cathédrale Frauenkirche.

Helsinki, Finlande

Helsinki n’est pas la première ville à laquelle on pourrait penser pour effectuer un voyage. Pourtant, elle est régulièrement bien classée dans le classement mondial des villes où il fait bon vivre.

Helsinki développe depuis plusieurs années des quartiers piétons et un style de vie sans voiture, il est donc très facile de s’y rendre et de s’y déplacer sans voiture.

Florence, Italie

La Dolce Vita. Des rues pavées, une gastronomie reconnue, des monuments historiques, Florence a tout pour plaire.

Une grande partie du centre-ville est entièrement réservée aux piétons. Des jardins magiques de Boboli au Ponte Vecchio, en passant par la Basilique Santa Croce, tout est réalisable à pieds.

Kyoto, Japon

Ce n’est pas la porte à côté mais Kyoto est le parfait mélange entre le passé et la modernité.

Kyoto est une métropole avant-gardiste mais elle regorge également de magnifiques temples et de traditions florales les plus belles les unes que les autres.

Les différents sites touristiques de la ville sont un peu éparpillés mais restent faisables à pied. Au cas où, il y a tout de même des transports en commun qui les relient les uns aux autres.