Bas de contention : voici les 5 erreurs à éviter 

Jambes lourdes, varices, longs trajets en avion… Les bas ou chaussettes de contention sont de bons alliés pour favoriser la circulation sanguine et limiter les douleurs. Toutefois, certaines erreurs peuvent limiter leur efficacité. Voici celles à éviter.

Ne pas les essayer au préalable

Les bas de contention doivent parfaitement correspondre à votre morphologie pour assurer une bonne compression. C’est pourquoi il est vivement conseillé de les essayer en pharmacie, et idéalement le matin, lorsque les jambes sont moins gonflées. Le pharmacien prendra ainsi précisément toutes les mesures : tour de cheville, de mollet, ou encore le tour de cuisse et la hauteur de jambe s’il s’agit de collants de contention.

Les enfiler trop tard

Autre erreur à éviter : enfiler ses bas de contention au milieu de la journée. En effet, pour traiter correctement ou prévenir les pathologies liées à l'insuffisance du retour veineux, les bas de contention doivent être enfilés le matin, dès le saut du lit, sur des pieds et des jambes reposés. Outre l’efficacité, mettre ses bas de contention (ou de compression) dès le lever facilite leur mise en place, les membres inférieurs étant moins enflés.

Mettre de la crème

Pensez également à ne pas appliquer de crème ou autres lotions sur vos mollets ou vos jambes avant d’enfiler vos bas. Et pour cause, cela compliquerait énormément l’enfilage. Idéalement, il faut les mettre sur des jambes bien sèches. Pour faciliter leur mise en place, vous pouvez en revanche utiliser un peu de talc. Il est recommandé d’hydrater ses jambes le soir, après avoir enlevé le dispositif.

Ne pas les changer assez souvent

Si vos bas de contention deviennent trop lâches, étirés, qu’ils manquent de compression et d’élasticité, c’est qu’il est temps de les changer. Généralement, il est conseillé de renouveler ses bas tous les 3 à 6 mois, tout dépend de la fréquence à laquelle vous les portez. Pensez également à avoir toujours deux paires de bas chez vous, de façon à pouvoir les laver alternativement.

Les repasser

Après les avoir lavés, en machine (entre 30°C et 40°C au maximum), ou bien à la main, ne faites pas sécher vos bas de contention en plein soleil, et encore moins dans un sèche-linge. Le repassage est également à proscrire car la chaleur va rapidement abîmer le tissu. Pour les garder le plus longtemps possible, faites les sécher à l’air libre à plat, loin de toute source de chaleur, et gardez-les dans un endroit frais et sec.