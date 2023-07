Chaussettes de contention : voici les 4 cas où il faut en porter

Jambes lourdes, varices, longs trajets en avion… Les bas, mi-bas ou collants de contention (ou de compression) exercent une pression sur les membres inférieurs, favorisant ainsi le flux sanguin. Voici les différents cas où il est recommandé d’en porter.

en cas de varices

Les chaussettes de contention améliorent le retour veineux et sont destinées aux personnes souffrant d’œdèmes, de phlébites et de varices des jambes, une dilatation anormale d'une veine, qui est visible sous la peau. La mise en place de ces bas s’effectue le matin, au lever, et en position assise. Pour être efficaces, ils doivent parfaitement correspondre à la morphologie du patient.

si on a les jambes lourdes

On peut également se faire prescrire des bas de contention par un médecin afin de lutter contre les jambes lourdes, un phénomène qui a tendance à s’aggraver l’été. En effet, quand il fait très chaud, les vaisseaux se dilatent et le retour veineux fonctionne mal. Résultat, le sang stagne ce qui provoque cette sensation désagréable, qui peut s’accompagner de démangeaisons.

Pendant une grossesse

A partir du 3e mois de grossesse, il est souvent recommandé aux femmes enceintes de porter des chaussettes de contention pour limiter les risques thrombo-emboliques et prévenir les problèmes circulatoires et veineux, qui sont fréquents pendant cette période. A noter que le volume de sang augmente de presque 50% au cours de la grossesse.

Lors d'un voyage un avion

On peut aussi porter ce dispositif médical lors d'un voyage en avion, surtout s’il s’agit d’un long courrier. Dans ces conditions, les pieds et les chevilles peuvent gonfler. Quand on reste assis pendant plusieurs heures, l'appareil circulatoire travaille moins. La faible pression atmosphérique due à l'altitude peut également favoriser la dilatation des veines, et ralentir la circulation sanguine.