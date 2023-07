Tourisme : voici les 10 capitales européennes les plus sûres pour voyager seul

Partir voyager en tête-à-tête avec soi-même est devenu de plus en plus répandu ces dernières années. Être libre et ne dépendre de personne attire, mais quelles sont les destinations les plus sûres pour partir découvrir l'Europe en solo ?

Aller où on veut quand on veut, visiter ce qui nous plaît, choisir notre itinéraire parfait... Mille et une raisons existent pour justifier de partir voyager seul. Le site de réservation Civitatis a donc publié son classement des villes les plus sûres d'Europe pour partir en solitaire.

Dublin (irlande)

Des vols à petits prix pour découvrir de beaux paysages, voici ce qui vous attend si vous choisissez de visiter l'île d'émeraude et sa capitale Dublin. Idéal si vous souhaitez rencontrer du monde, avec une soirée dans le quartier de Temple Bar. Le reste du pays est lui aussi à découvrir, comme le célèbre lac du Connemara.

Le quartier animé de Temple Bar à Dublin. © Diogo Palhais/ Unsplash



Prague (république tchèque)

Le château de la capitale du pays, Prague, son histoire, les bâtiments gothiques et les communes à l'aspect médiéval situées sur les collines avoisinantes vous attendent dans un cadre qui respire l'histoire.

Le pont Charles de Prague. ©Martin Krchnacek/ Unsplash



Copenhague (danemark)

D'après le blog de voyage de Pineapple Factories, il est possible de louer une chambre pour 40 euros dans la capitale danoise. De nombreuses couleurs vous attendent dans l'emblématique quartier du vieux port, plus connu sous le nom de Nyhavn. Hans Christian Andersen, auteur de célèbres contes de fées, y a passé une partie de sa vie.

Les maisons colorées de Copenhague. © Nick Karvounis/ Unsplash



Vienne (autriche)

Les montagnes du Tyrol, les lacs et de nombreux parcs naturels se trouvent en Autriche. Sa capitale, Vienne, haut lieu européen de la culture, propose une ambiance chaleureuse à la découverte des nombreux artistes qui y ont vécu.

Le palais du Belvédère à Vienne. © Daniel Plan/ Unsplash



Munich (allemagne)

Direction Munich, la capitale de la Bavière, connue pour son Oktoberfest, une fête annuelle célébrant la bière. La ville est intéressante à visiter pour son architecture classique, qui se mélange à un style plus moderne.

Le centre-ville de Munich. ©Ian Kelsall/ Unsplash



Amsterdam (pays-bas)

Sur le port d'Amsterdam...On trouve le musée Van Gogh, la maison d'Anne Franck ou encore une balade à vélo le long des canaux. La capitale des Pays-Bas vous offre un patrimoine historique incontournable à ne pas louper.

Les célèbres maisons étroites d'Amsterdam. © Javier M./ Unsplash



Stockholm (suède)

Sa capitale, Stockholm, est bordée par la mer Baltique. Parc, bâtiments colorés et musées sont nichés dans cette ville qui accueille le Prix Nobel chaque année.

Front de mer de Stockholm. © Ana Bórquez/ Unsplash



Madrid (espagne)

En plein cœur du pays, Madrid est réputée pour ses collections d'œuvres d'art du musée du Prado : Goya, Velázquez ou encore Picasso se côtoient d'un mur à l'autre.

La Plaza Mayor de Madrid. © Eduardo Rodriguez/ Unsplash



Lisbonne (portugal)

A Lisbonne, vous ne serez pas dépaysé, puisque plus de 18.000 Français y vivent à l'année. Pas de quoi vous retenir d'aller déambuler dans cette cité valonnée, dont chaque quartier possède une atmosphère qui lui est propre.

Le pont du 25-avril à Lisbonne. © Svetlana Gumerova/ Unsplash



Berne (suisse)

Berne est la capitale institutionnelle de la Suisse. © Artiom VALLAT/Unsplash

Pays montagneux abritant de nombreux lacs et montagnes, la Suisse est aussi connue pour ses banques que pour ses montres ou son chocolat. Berne, sa capitale institutionnelle, est un condensé de ce qui fait l'âme du pays, dans un cadre préservé comme seuls les Suisses savent le faire.